ТЕЛЕКРИТИКА

Сакен Аймурзаев будет работать на «112 Украина»

Дуся

Журналист и продюсер «Радио Свобода» Сакен Аймурзаев готовит совместный проект с телеканалом «112 Украина».

В каком качестве Аймурзаев появится на «112», пока неизвестно, но, по информации, имеющейся у меня на данный момент, журналист станет международным политическим обозревателем. При этом переезд на постоянное место жительство в Киев Аймурзаев не планирует.

Напомню, в прошлом корреспондент российской радиостанции «Эхо Москвы» в Украине, шеф-редактор программы Савика Шустера на 3S.TV и радиостанции «Радио Вести» Сакен Аймурзаев уже почти год живет в Чехии и работает на «Радио Свобода».

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