Сакен Аймурзаев будет работать на «112 Украина»

Журналист и продюсер «Радио Свобода» Сакен Аймурзаев готовит совместный проект с телеканалом «112».

В каком качестве Аймурзаев появится на «112» пока неизвестно, но по информации, имеющейся у меня на данный момент, журналист станет международным политическим обозревателем. При этом переезд на постоянное место жительство в Киев Аймурзаев не планирует.

Напомню, в прошлом корреспондент российской радиостанции «Эхо Москвы» в Украине, шеф-редактор программы Савика Шустера на 3S.TV и радиостанции «Радио Вести», Сакен Аймурзаев, уже почти год живет в Чехии и работает на «Радио Свобода» .