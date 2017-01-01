Сайт эскорт-услуг продал девственность 19-летней модели за 2,5 миллиона евро

Американская модель под псевдонимом Жизель продала на аукционе свою девственность за два миллиона фунтов (2,6 миллиона долларов), сообщает Daily Star.
Торги проходили на сайте эскорт-услуг Cinderella Escorts. Победителем аукциона стал бизнесмен-миллионер из Абу-Даби, который перебил ставку голливудского актера. На третьем месте, по данным сайта, оказался российский политик.
«Я даже представить себе не могла, что ставка может так высоко подняться, – рассказала 19-летняя Жизель. – Моя мечта сбылась. Я считаю, что продажа девственности является в какой-то мере формой эмансипации, и я шокирована людьми, которые против этого».
Жизель уточнила, что на полученные деньги она намерена оплатить обучение и отправиться в путешествие.
Знаете, мне почему-то кажется, что это все происки маркетологов и сайт эскорт-услуг сделал себе очень неплохой инфоповод. В саму историю верится с трудом.