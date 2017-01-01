ТЕЛЕКРИТИКА

Сайт эскорт-услуг продал девственность 19-летней модели за 2,5 миллиона евро

Дуся

Американская модель под псевдонимом Жизель продала на аукционе свою девственность за два миллиона фунтов (2,6 миллиона долларов), сообщает Daily Star.

Жизель

Фото: Cinderella Escorts

Торги проходили на сайте эскорт-услуг Cinderella Escorts. Победителем аукциона стал бизнесмен-миллионер из Абу-Даби, который перебил ставку голливудского актера. На третьем месте, по данным сайта, оказался российский политик.

«Я даже представить себе не могла, что ставка может так высоко подняться, – рассказала 19-летняя Жизель. – Моя мечта сбылась. Я считаю, что продажа девственности является в какой-то мере формой эмансипации, и я шокирована людьми, которые против этого».

Жизель уточнила, что на полученные деньги она намерена оплатить обучение и отправиться в путешествие.

Знаете, мне почему-то кажется, что это все происки маркетологов и сайт эскорт-услуг сделал себе очень неплохой инфоповод. В саму историю верится с трудом.

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