Порошенко и Саакашвили устроили на Майдане рэп-баттл

В сети появился видеоролик, в котором в формате рэп-баттла изображен поединок Михаила Саакашвили и президента Петра Порошенко.

Начинается он с разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Вы ж не поверите, какая радость! – говорит Нетаньяху. – Наш красавец Иерусалим таки признали столицей». «Да и хрен с ним, успокойся! – отвечает Путин. – Сейчас будет баттл!»

Вступает Михаил Саакашвили: «Петя, ты со мной ничего сделать не сможешь. К моим ногам ты полномочия сложишь!», или «Я – Михо Саакашвили, то есть ЭмСи, а ты, Порошенко, конфету соси!»

На что Порошенко отвечает: «От выхода на крышу у Мыколы сорвало крышу!» При этом он обвиняет Михо в связах с Кремлем: «Хотя я знаю точно, где твоя крыша – в Кремле твоя крыша, пускай люди слышат».