С жиру бесятся: в сети решили помочь Кайли Дженнер стать миллиардершей

Cестра Ким Кардашьян попала на обложку Forbes и в список самых богатых женщин в мире.
К своим 20 годам (10 августа ей исполнится 21) королева Instagram успела заработать состояние в 900 миллионов долларов. Причем столь внушительную сумму ей удалось собрать всего за три года, создав собственный косметический бренд.
Сейчас Кайли Дженнер находится на 27 строчке списка самых богатых женщин Forbes в США.
«Дженнер находится на пути к тому, чтобы стать миллиардером раньше, чем основатель Facebook Марк Цукерберг, достигший этого статуса в возрасте 23 лет», – говорится в сообщении издания.
Kylie Jenner was on the cover of Forbes Magazine today for having a net worth of 900 million dollars, which is heartbreaking. I don't want to live in a world where Kylie Jenner doesn't have a billion dollars. WE MUST RAISE 100 MILLION DOLLARS TO HELP HER GET TO A BILLION, PLEASE SPREAD THE WORD, THIS IS EXTREMELY IMPORTANT. LINK IN BIO TO DONATE.
«Сегодня я вижу Кайли Дженнер на обложке журнала Forbes, но у нее лишь $ 900 миллионов, и это разбивает мне сердце, – пишет Островский. – Я не хочу жить в мире, где у Кайли Дженнер нет миллиарда. Мы должны собрать $ 100 миллионов, чтобы помочь ей стать миллиардершей! Пожалуйста, поделитесь этим в соцсетях, это чрезвычайно важно».
Самым трендовым и прибыльным продуктом Кайли стала ее помада Lip Kits, которую раскупили за считанные часы, несмотря на то что ее цена в десять раз превышала закупочную стоимость.
Кайли Дженнер получила широкую известность после участия в телевизионном реалити-шоу «Семейство Кардашьян», когда ей было всего девять лет.
У девушки 110 миллионов подписчиков в Instagram, 25 миллионов последователей в Twitter, миллионы подписчиков в Snарсhat. Кроме того, Кайли – еще и молодая мама: в этом году она родила дочь от рэпера Трэвиса Скотта.