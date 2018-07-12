С жиру бесятся: в сети решили помочь Кайли Дженнер стать миллиардершей

«Сегодня я вижу Кайли Дженнер на обложке журнала Forbes, но у нее лишь $ 900 миллионов, и это разбивает мне сердце, – пишет Островский. – Я не хочу жить в мире, где у Кайли Дженнер нет миллиарда. Мы должны собрать $ 100 миллионов, чтобы помочь ей стать миллиардершей! Пожалуйста, поделитесь этим в соцсетях, это чрезвычайно важно».

Самым трендовым и прибыльным продуктом Кайли стала ее помада Lip Kits, которую раскупили за считанные часы, несмотря на то что ее цена в десять раз превышала закупочную стоимость.

Кайли Дженнер получила широкую известность после участия в телевизионном реалити-шоу «Семейство Кардашьян», когда ей было всего девять лет.

У девушки 110 миллионов подписчиков в Instagram, 25 миллионов последователей в Twitter, миллионы подписчиков в Snарсhat. Кроме того, Кайли – еще и молодая мама: в этом году она родила дочь от рэпера Трэвиса Скотта.