ТЕЛЕКРИТИКА

С жиру бесятся: в сети решили помочь Кайли Дженнер стать миллиардершей

Дуся

Cестра Ким Кардашьян попала на обложку Forbes и в список самых богатых женщин в мире.


К своим 20 годам (10 августа ей исполнится 21) королева Instagram успела заработать состояние в 900 миллионов долларов. Причем столь внушительную сумму ей удалось собрать всего за три года, создав собственный косметический бренд.

Сейчас Кайли Дженнер находится на 27 строчке списка самых богатых женщин Forbes в США.

«Дженнер находится на пути к тому, чтобы стать миллиардером раньше, чем основатель Facebook Марк Цукерберг, достигший этого статуса в возрасте 23 лет», – говорится в сообщении издания.

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Но все же, чтобы пополнить ряды миллиардеров, Кайли нужно заработать еще 100 миллионов. Комик Джон Островский, известный как The Fat Jew, завел страницу на карудфандинговой платформе GoFundMe, где призывает пожертвовать Дженнер еще немного миллионов.

Kylie Jenner was on the cover of Forbes Magazine today for having a net worth of 900 million dollars, which is heartbreaking. I don't want to live in a world where Kylie Jenner doesn't have a billion dollars. WE MUST RAISE 100 MILLION DOLLARS TO HELP HER GET TO A BILLION, PLEASE SPREAD THE WORD, THIS IS EXTREMELY IMPORTANT. LINK IN BIO TO DONATE.

Публикация от thefatjewish (@thefatjewish)

«Сегодня я вижу Кайли Дженнер на обложке журнала Forbes, но у нее лишь $ 900 миллионов, и это разбивает мне сердце, – пишет Островский. – Я не хочу жить в мире, где у Кайли Дженнер нет миллиарда. Мы должны собрать $ 100 миллионов, чтобы помочь ей стать миллиардершей! Пожалуйста, поделитесь этим в соцсетях, это чрезвычайно важно».

Самым трендовым и прибыльным продуктом Кайли стала ее помада Lip Kits, которую раскупили за считанные часы, несмотря на то что ее цена в десять раз превышала закупочную стоимость.

Кайли Дженнер получила широкую известность после участия в телевизионном реалити-шоу «Семейство Кардашьян», когда ей было всего девять лет.

У девушки 110 миллионов подписчиков в Instagram, 25 миллионов последователей в Twitter, миллионы подписчиков в Snарсhat. Кроме того, Кайли – еще и молодая мама: в этом году она родила дочь от рэпера Трэвиса Скотта.

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