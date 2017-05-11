Руслана за свое шоу на Евровидении получит почти 400 тыс. грн, Onuka - 45 тыс. грн

Шоу победительницы Евровидения-2004 Русланы в финале Евровидения-2017 будет стоить 394 тыс. грн. Видеоролик-интро к ее выступлению обойдется дополнительно в 298,794 тыс. грн, сообщает «Украинская правда».

За свое выступление в финале конкурса Onuka получит 45 тыс. грн.Такую же сумму получит Национальный академический оркестр народных инструментов, с которым у Onuka есть целая отдельная концертная программа.

Ведущие Евровидения Владимир Остапчук и Александр Скичко получат за свою работу по 190 тыс. грн.

Продюсеру Златы Огневич Михаилу Некрасову за написание музыкального сопровождения к празднику заплатят 873,531 тыс. грн, спикеру Евровидения Павлу Шилько (dj Паша) за работу с 11 марта по 13 мая - 186,335 тыс. грн, а супервайзеру конкурса, то есть фактически главному режиссеру мероприятия и всех церемоний, Сергею Проскурне - 373 тыс. грн.

Создание короткометражного фильма «Евровидение с Веркой Сердючкой», которую снял «Президентфильм Украины», обошлось бюджету в 1,8 млн грн.

Напомним, за свои выступления в полуфинале и в финале Джамала получит 985,5 тыс. грн. Однако, по словам ее продюсера, эта сумма была потрачена на свет, костюмы и другие элементы шоу трех номеров.

Фото: Facebook Русланы