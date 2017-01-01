Руслана в ударе, Вакарчук в вышиванке, Катя Chilly в трансе: как презентовали книгу ТСН

Книга написана на основе сюжетов телеканала. А за 20 лет существования ТСН есть что вспомнить – начиная от голодовки студентов в 1991-м и заканчивая триумфом Джамалы в прошлом году на Евровидении. Всего здесь собрано 20 ярких ключевых событий, которыми жила страна.