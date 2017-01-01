Руслана в ударе, Вакарчук в вышиванке, Катя Chilly в трансе: как презентовали книгу ТСН

Презентация книги «Незалежність очима ТСН», которая состоялась вчера, привлекла немало звездных гостей. Помимо виновников торжества, мероприятие посетили знаменитости, для которых «независимсть» - не пустой звук.
Книга написана на основе сюжетов телеканала. А за 20 лет существования ТСН есть что вспомнить – начиная от голодовки студентов в 1991-м и заканчивая триумфом Джамалы в прошлом году на Евровидении. Всего здесь собрано 20 ярких ключевых событий, которыми жила страна.
К слову, это уже третье издание ТСН. Будем ждать новых идей и впечатлений от одного из ведущих каналов страны.