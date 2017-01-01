ТЕЛЕКРИТИКА

Руслана в ударе, Вакарчук в вышиванке, Катя Chilly в трансе: как презентовали книгу ТСН

Дуся

Презентация книги «Незалежність очима ТСН», которая состоялась вчера, привлекла немало звездных гостей. Помимо виновников торжества, мероприятие посетили знаменитости, для которых «независимсть» - не пустой звук.


Книга написана на основе сюжетов телеканала. А за 20 лет существования ТСН есть что вспомнить – начиная от голодовки студентов в 1991-м и заканчивая триумфом Джамалы в прошлом году на Евровидении. Всего здесь собрано 20 ярких ключевых событий, которыми жила страна.

Генеральный директор «1+1 медиа» вспоминает, с чего начиналась независимость

Фото: здесь и далее - Ната Боровик

Святослав Вакарчук, очевидно, недолюбливает прессу. Тем не менее, к интервью относится всегда ответственно

А вот к фанам Слава относится более, чем доброжелательно

Книга – что надо!

Известная ведущая ТСН Маричка Падалко пришла на телевидение из-за любви к спорту

У Олега Скрипки телевизора дома нет. Он и так в курсе всех событий в стране и в мире

Любительница этники Руслана не ограничилась модной вышиванкой – примеряла также неимоверное яркое аутентичное ожерелье

Строгая и сдержанная, как и подобает ведущей новостей – Алла Мазур раздает автографы всем, кто вырос под ее сочный голос из экрана

Наряду с независимостью, известная ведущая рассказала еще и о зависимости

Объект зависимости Арсена Мирзояна – полуторагодовалая дочурка Нина. И еще, возможно, монгольское ТВ

Кто в нашей стране не знает эти три большие буквы?

От мала до велика

Катя Chilly погрузилась в транс и погрузила в него зрителей

Катя, Руслана и скептически настроенный молодой человек

«Это не шаманизм, это музыка». Хрупкая и голосистая певица в жизни говорит едва слышно

К слову, это уже третье издание ТСН. Будем ждать новых идей и впечатлений от одного из ведущих каналов страны.

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