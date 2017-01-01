ТЕЛЕКРИТИКА

Руслана прокомментировала победу португальца

Дуся

Победительница Евровидения-2004 Руслана прокомментировала победу участника от Португалии Сальвадора Собрала, говорится в «Сніданку з 1+1».

По словам Русланы, она с самого начала была уверена, что победит именно португалец. Кроме того певица призналась, что Сальвадор единственный артист на нынешнем Евровидении, который вызвал у нее уважение и наибольшую симпатию

«Это единственный артист, который вызвал у меня наибольшее уважение и больше всего симпатии, так же это касается и дуэта из Беларуси. Когда я анализирую Евровидение, какая песня побеждает. Люди всегда выбирают искренность. Они смотрят на артиста, насколько он искренен и честен. Если вы вообще проанализируете победителей, они разные, у них разные месседжи. Люди выбирают все-таки по глазам, по тому, как человек держится на сцене. Для меня Португалия была самой честной в этом году. Я была абсолютно уверена, что он победит», - сказала Руслана.

Напомню, победителем Евровидения-2017 стал португалец Сальвадор Собрал.

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