Руслана прокомментировала победу португальца

Победительница Евровидения-2004 Руслана прокомментировала победу участника от Португалии Сальвадора Собрала, говорится в «Сніданку з 1+1».

По словам Русланы, она с самого начала была уверена, что победит именно португалец. Кроме того певица призналась, что Сальвадор единственный артист на нынешнем Евровидении, который вызвал у нее уважение и наибольшую симпатию

«Это единственный артист, который вызвал у меня наибольшее уважение и больше всего симпатии, так же это касается и дуэта из Беларуси. Когда я анализирую Евровидение, какая песня побеждает. Люди всегда выбирают искренность. Они смотрят на артиста, насколько он искренен и честен. Если вы вообще проанализируете победителей, они разные, у них разные месседжи. Люди выбирают все-таки по глазам, по тому, как человек держится на сцене. Для меня Португалия была самой честной в этом году. Я была абсолютно уверена, что он победит», - сказала Руслана.