Руслана Писанка вместе с супругом будет худеть в шоу «Зважені та щасливі 7»

Буквально вчера состоялся финал шоу «Зважені та щасливі 6», о котором я уже успела вам рассказать. Напомню, победителем стал самый тяжелый участник за все сезоны и подопечный Вячеслава Узелкова – Аркадий Василишин. В начале проекта он весил235 килограммов и сбросил 103 килограмма. А победительницей домашнего похудения стала Алена Александрова, которую считали самой слабой участницей. На шоу она пришла с весом 134 килограмма, однако смогла преодолеть себя и похудела до 57.

Во время финала директор ТО телеканала СТБ Алексей Гладушевский рассказал для viva.ua о планах команды на следующий год. Темой седьмого сезона «Зважених та щасливих» станет похудение семейных пар, среди которых будут и звезды. Уже известно, что избавляться от лишнего веса в проекте собирается украинская актриса Руслана Писанка вместе с мужем Игорем Исаковым.

Фото: UaUa.INFO