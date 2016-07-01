Руслана и Katya Chilly планируют спеть дуэтом

«Катя Chilly – моя хорошая подруга! – пишет на своей страничке в Facebook Руслана. – Я поражена, насколько сильная она сейчас. Если мы так умеем подавать через энергетику собственную экзотику – значит, мы уже что-то поняли и почувствовали больше. Катя, ты непревзойденная. Это настоящее! Я этому верю! Вчера я позвонила Кате, чтобы выразить свое восхищение! Мы вспомнили, что однажды планировали сделать с ней дуэт. Возможно, это время пришло».

Фото: sitewomen.com