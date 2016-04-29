Руслан Сеничкин встретился на кухне со своим «братом-близнецом»

Народный кулинар Руслан Сеничкин встретился с победителем одного из лотов благотворительного марафона «Здійсни мрію».
В гости к Руслану Сеничкину в студию «Сніданку з 1+1» пришел победитель одного из лотов благотворительного марафона «Здійсни мрію» Сергей Принев. Именно Сергей предложил самую высокую ставку (9600 гривен за эксклюзивную возможность принять участие в съемках рубрики «Правила Сніданку» с собственным рецептом) на благотворительном аукционе ради помощи в лечении и осуществлении мечтаний детей. И вот звездный час настал! Сергей пришел в студию, чтобы испечь вкусный луковый пирог с сыром.
Сергею 32 года, он работает в сфере информационных технологий, у него есть двое детей и жена Надежда, и он обожает готовить. И он безумно похож на Сеничкина: волосы, очки и даже борода - все, как и у народного кулинара. На кухне «Сніданку» такого еще не видели!
«Это атака клонов. Рубрика «Они захватили эту планету», - в шутку прокомментировал появление Сергея на кухне телеведущий Руслан Сеничкин.