Руслан Сеничкин выйдет на паркет вместо Хамайко

Сегодня в эфире «Сніданку з 1+1» зрители наконец узнали, кто станет четырнадцатым участником шоу «Танці з зірками» на «1+1». Звезды в прямом эфире передали эстафету ведущему Руслану Сеничкину, который принял вызов.
Телеведущий Руслан Сеничкин «нарушил» традиции челленджа от «1+1» – не опубликовал в соцсети видео с принятием вызова. В гостях у «Сніданку з 1+1» сегодня оказались судья проекта Влад Яма, главный хореограф Алена Шоптенко, а также танцоры нового сезона Игорь Кузьменко, Евгений Кот, Илона Гвоздева, Дмитрий Чаплин, Яна Заец, Макс Леонов, Катя Белявская, Александр Прохоров, Юля Сахневич, Мария Шмелева, Максим Ежов, Яна Цибульская.
Гости программы продемонстрировали зрителям по несколько танцевальных движений и неожиданно пригласили Сеничкина участвовать в проекте. И ведущий согласился.
Таким образом, 26 августа в 21:00 в премьерном выпуске «Танців з зірками» Руслан Сеничкин выйдет на паркет вместе с другими звездными участниками – Иракли Макацарией, Машей Ефросининой, Денисом Беринчиком, Анитой Луценко, Игорем Ласточкиным, Славой Каминской, Павлом Вишняковым, Michelle Andradе, Николаем Тищенко, Златой Огневич, Лесей Никитюк, Оксаной Марченко и Павлом Зибровым.
Какие тренеры станут в пару со звездными участниками, зрители узнают в премьерном выпуске шоу.