Руслан Сеничкин выйдет на паркет вместо Хамайко

Телеведущий Руслан Сеничкин «нарушил» традиции челленджа от «1+1» – не опубликовал в соцсети видео с принятием вызова. В гостях у «Сніданку з 1+1» сегодня оказались судья проекта Влад Яма, главный хореограф Алена Шоптенко, а также танцоры нового сезона Игорь Кузьменко, Евгений Кот, Илона Гвоздева, Дмитрий Чаплин, Яна Заец, Макс Леонов, Катя Белявская, Александр Прохоров, Юля Сахневич, Мария Шмелева, Максим Ежов, Яна Цибульская.

Гости программы продемонстрировали зрителям по несколько танцевальных движений и неожиданно пригласили Сеничкина участвовать в проекте. И ведущий согласился.