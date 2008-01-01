Руслан Квинта признался в отношениях с экс-солисткой Nikita

В интервью Руслан признался, что добиться внимания девушки было непросто, но все усилия того стоили, ведь Нана стала для него поддержкой и вдохновением.
«Она стала моим путеводителем, – рассказывает Квинта. – Она направляет, куда мне идти, что делать. Она стала моим талисманом. С появлением Насти я почувствовал, что жизнь стала интереснее и здоровее. Я стал меньше болеть, хотя раньше то грипп, то простуды случались не реже четырех-пяти раз в год. Все это прошло. Я стал светлее, прямо сияю. И люди это замечают. И причина в том, что я встретил настоящую любовь».
Руслан не скрывает своего восхищения любимой женщиной.
«Она личность, – говорит композитор. – И очень непростая, со своими странностями. Но мне это нравится. А еще в Насте есть важная черта: она очень преданный человек. Это у нее в крови. И вот эта позиция – не предай – для меня крайне важна. Настя никогда не сделает мне больно, не обидит. Еще она очень заботливая, всегда беспокоится, чтобы я не был голоден. Ведь для мужчины очень важно, когда у него спрашивают, ел он или нет. Настя хозяйственная девочка, любит меня чем-то побаловать».