Румынская телеведущая попыталась вытряхнуть паука из трусов

В разгар шоу Вандичи решила, что в ее трусах что-то засело и, задрав платье, принялась его изгонять. Соведущий программы тоже попытался спасти девушку, но паука на месте не оказалось. После энергичных попыток избавиться от несуществующей угрозы девушка вернулась в исходную позицию и продолжила вести программу.



