ТЕЛЕКРИТИКА

Румынская телеведущая попыталась вытряхнуть паука из трусов

Дуся
Румынской ведущей шоу «Браво, у вас есть стиль!» Иллинке Вандичи (Illinca Vandici) пришлось раздеться во время эфира, чтобы вытряхнуть из нижнего белья воображаемого паука. Об этом сообщает The Daily Mail.

В разгар шоу Вандичи решила, что в ее трусах что-то засело и, задрав платье, принялась его изгонять. Соведущий программы тоже попытался спасти девушку, но паука на месте не оказалось. После энергичных попыток избавиться от несуществующей угрозы девушка вернулась в исходную позицию и продолжила вести программу.


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