ТЕЛЕКРИТИКА

Руководитель сумского телеканала провалила кампанию по дискредитации полиции

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Выложили в доступ видеоролик, на котором руководителя сумского телеканала СТС Ларису Охрименко остановили за нарушение правил дорожного движения.

«По требованию полицейских предъявить документы водитель ответила отказом, заявив, что в руки никому ничего передавать не будет, а остановили ее незаконно, поскольку она ничего не нарушала», - сообщает пресс-служба полиции Сумской области

У нарушительницы не оказалось при себе документов. Когда полицейские составляли протокол, Охрименко проявляла агресию и нецензурно выражалась.

Очень примечательно то, как журналисты телеканала СТС отреагировали на инцидент, дискредитировав полицию. Директор телеканала превратилась из нарушителя в жертву.

Ну что ж, отличный пример передергивания фактов и подмены понятий в украинском медиа.

На новость также отреагировал популярный блогер Александр Боробошко, предложив сделать телеканал немного популярнее


Фото: facebook.com

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