Руководитель сумского телеканала провалила кампанию по дискредитации полиции

Выложили в доступ видеоролик, на котором руководителя сумского телеканала СТС Ларису Охрименко остановили за нарушение правил дорожного движения.

«По требованию полицейских предъявить документы водитель ответила отказом, заявив, что в руки никому ничего передавать не будет, а остановили ее незаконно, поскольку она ничего не нарушала», - сообщает пресс-служба полиции Сумской области

У нарушительницы не оказалось при себе документов. Когда полицейские составляли протокол, Охрименко проявляла агресию и нецензурно выражалась.