Руководитель сумского телеканала провалила попытку дискредитации полиции

В сети обнародовали видеоролик, на котором руководителя сумского телеканала СТС Ларису Охрименко полиция остановила за нарушение правил дорожного движения.
«По требованию полицейских предъявить документы водитель ответила отказом, заявив, что в руки никому ничего передавать не будет, а остановили ее незаконно, поскольку она ничего не нарушала», – сообщает пресс-служба полиции Сумской области.
У нарушительницы не оказалось при себе документов. Когда полицейские составляли протокол, Охрименко проявляла агрессию и нецензурно выражалась.
Примечательно то, как журналисты телеканала СТС отреагировали на инцидент, дискредитировав полицию: директор телеканала из нарушителя превратилась в жертву.
Отличная иллюстрация передергивания фактов и подмены понятий в украинском медиа.
На новость также отреагировал популярный блогер Александр Барабошко, предложив сделать телеканал немного популярнее.