Руководитель проекта «Я стесняюсь своего тела»: «Мы боремся за то, чтобы зрители знали – в Украине есть медицина»

В одном из интервью вы говорили, что элементы обнаженки – строгие правила формата... Что еще вам диктует формат?

Оригинальный формат еще более откровенен, чем мы. Во-первых, потому что британское общество к этому готово. По формату у них в каждой программе – пять историй, и как минимум одна из них обязательно посвящена проблеме половых органов. У нас эта тема не всегда присутствует, она – не самоцель. Есть « » – лечим, нет – не лечим. Не ради этого люди нас смотрят. Для нас нет разницы: член это или нога – что одно, что другое требует внимания. Единственное, что мы не будем делать, так это показывать половые органы до 23:00. Вот и вся разница. А еще мы очень сильно отличаемся от британцев тем, что у них нет такого погружения в историю героев. Они показывают людей исключительно как иллюстрацию проблемы. У них, в отличие от нас, не бывает такого, что герой проходит через один, а то и несколько сезонов... А мы рассказываем еще и то, как болезнь и лечение влияют на его жизнь, на него самого.

А почему так? Украинцы более сентиментальны? Поэтому им важна частная жизнь героев?

Я думаю, что это просто объясняет зрителю, почему пациент так долго не обращался за помощью к медикам. Или почему он так стесняется своей проблемы, или почему его жизнь настолько изменилась из-за болезни. Плюс это помогает донести до зрителя, почему он не должен так запускать свои проблемы. Ведь зачастую истории наших героев очень драматичны: некоторые из них лишились поддержки своих близких, работы, любимого дела. Это показатель: «Смотрите, если вы не идете к врачу, вы можете прийти к подобному».