Руководитель пресс-службы «Правого сектора» пишет книгу о Майдане и любви

«Ровно три года назад я приехал на вечерний эфир в студию hromadske.ua с Майдана – в одежде, пропахшей дымом, с грязными волосами, не спав перед этим сутки, – пишет Скоропадский в Facebook. – Там я впервые говорил с ведущим всю программу на украинском. Потом я поехал обратно в сторону Дома профсоюзов, но решил зайти в кнайп-клуб «Купідон» выпить кружку пива перед сном. Там я познакомился с одной молодой писательницей, фамилию ее называть не буду, назовем ее К. Сейчас мы не встречаемся, я ее давно не люблю, она меня ненавидит вообще. Но тогда у нас, конечно, началась фантастическая история, и уже 12 февраля мы уехали вдвоем в Симеиз, провели там два дня, это была фантастическая романтика. А потом, в конце второго дня, меня приехали арестовывать эсбэушники из Симферополя, и убежали мы оттуда только чудом. Это был мой последний визит в Крым перед оккупацией. Все это будет в моей книге. Чем больше я ее пишу, тем больше понимаю, что это не просто воспоминания, а целый приключенческий, политический детектив».

Будем ждать выхода книги!

Фото: www.facebook.com