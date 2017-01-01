Розыгрыш бесплатных авиабилетов в Facebook оказался обманом

Акция, в которой речь идет о том, что МАУ предоставляет два бесплатных билета каждому и которая сегодня набрала популярность среди украинских пользователей Facebook, оказалась фейком, передает издание ain.ua.

Все началось с массового распространения постов о якобы юбилейной акции авиаперевозчика МАУ. Пользователи публиковали ссылку на некий сайт, где предлагается пройти тест, поучаствовать в акции и получить бесплатно два билета на рейсы украинской авиакомпании. Кроме того, на сайте говорилось, что билетов якобы осталось чуть больше 300.

Ссылки на акцию выглядели в ленте таким образом: