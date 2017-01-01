ТЕЛЕКРИТИКА

Розыгрыш бесплатных авиабилетов в Facebook оказался обманом

Дуся

Акция, в которой речь идет о том, что МАУ предоставляет два бесплатных билета каждому и которая сегодня набрала популярность среди украинских пользователей Facebook, оказалась фейком, передает издание ain.ua.

Все началось с массового распространения постов о якобы юбилейной акции авиаперевозчика МАУ. Пользователи публиковали ссылку на некий сайт, где предлагается пройти тест, поучаствовать в акции и получить бесплатно два билета на рейсы украинской авиакомпании. Кроме того, на сайте говорилось, что билетов якобы осталось чуть больше 300.

Ссылки на акцию выглядели в ленте таким образом:

Фото: facebook.com

Но ни на сайте МАУ, ни в Facebook этой компании информации об акции изначально не было. Немногим позже авиакомпания опубликовала официальное заявление на своей странице в Facebook, назвав информацию на сайте вирусной и неправдивой рекламой.

Фото: facebook.com

Более того, киевский программист Макс Фрай проанализировал работу сайта и нашел JavaScript-код, который, засекая пользователей не из Украины (к примеру, из Германии или Польши), перенаправлял их на такой же сайт, но с акцией Lufthansa.

Это уже не первая попытка обмана такого рода, а некоторые пользователи, зная об этом, не преминули пошутить на данную тему.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

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