Розыгрыш бесплатных авиабилетов в Facebook оказался обманом

Акция, в которой речь идет о том, что МАУ предоставляет два бесплатных билета каждому и которая сегодня набрала популярность среди украинских пользователей Facebook, оказалась фейком, передает издание ain.ua.
Все началось с массового распространения постов о якобы юбилейной акции авиаперевозчика МАУ. Пользователи публиковали ссылку на некий сайт, где предлагается пройти тест, поучаствовать в акции и получить бесплатно два билета на рейсы украинской авиакомпании. Кроме того, на сайте говорилось, что билетов якобы осталось чуть больше 300.
Ссылки на акцию выглядели в ленте таким образом:
Более того, киевский программист Макс Фрай проанализировал работу сайта и нашел JavaScript-код, который, засекая пользователей не из Украины (к примеру, из Германии или Польши), перенаправлял их на такой же сайт, но с акцией Lufthansa.
Это уже не первая попытка обмана такого рода, а некоторые пользователи, зная об этом, не преминули пошутить на данную тему.