Рождественское чудо: елка и праздничный венок из стволовых клеток

Катарина изучает новые оптические технологии для исследования развития клеток, которые используются в регенеративной медицине. Ее работа направлена на развитие нового метода оценки стволовых клеток и регенерации с минимальным вмешательством и ущербом.

Существующие методы включают в себя маркировку клеток флуорофорами – флуоресцентными компонентами, «светящиеся» на свету. Мура пытается использовать ультрабыстрые лазеры, которые предоставят такой же результат, но с меньшим вмешательством.

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