Рождественское чудо: елка и праздничный венок из стволовых клеток

Аспирантка Саутгемптонского университета в Англии Катарина Мура создала рождественскую елку из стволовых клеток. Об этом сообщает tjournal.ru.
Зеленые части «елки» – коллагеновые клетки, а красные – клетки жира, полученные из костного мозга. Мура придала им зеленый цвет при помощи компьютера, ведь коллагеновые клетки обычно имеют синеватый оттенок.
Катарина изучает новые оптические технологии для исследования развития клеток, которые используются в регенеративной медицине. Ее работа направлена на развитие нового метода оценки стволовых клеток и регенерации с минимальным вмешательством и ущербом.
Существующие методы включают в себя маркировку клеток флуорофорами – флуоресцентными компонентами, «светящиеся» на свету. Мура пытается использовать ультрабыстрые лазеры, которые предоставят такой же результат, но с меньшим вмешательством.
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