ТЕЛЕКРИТИКА

Рождественское чудо: елка и праздничный венок из стволовых клеток

Дуся

Аспирантка Саутгемптонского университета в Англии Катарина Мура создала рождественскую елку из стволовых клеток. Об этом сообщает tjournal.ru.

Зеленые части «елки» – коллагеновые клетки, а красные – клетки жира, полученные из костного мозга. Мура придала им зеленый цвет при помощи компьютера, ведь коллагеновые клетки обычно имеют синеватый оттенок.

Фото: tjournal.ru

Помимо елки аспирантка создала из стволовых клеток рождественский венок.

Фото: tjournal.ru

Катарина изучает новые оптические технологии для исследования развития клеток, которые используются в регенеративной медицине. Ее работа направлена на развитие нового метода оценки стволовых клеток и регенерации с минимальным вмешательством и ущербом.

Существующие методы включают в себя маркировку клеток флуорофорами – флуоресцентными компонентами, «светящиеся» на свету. Мура пытается использовать ультрабыстрые лазеры, которые предоставят такой же результат, но с меньшим вмешательством.

Заглавное фото: marsdd.com

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