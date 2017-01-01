Rozhden возвращается на Евровидение в составе жюри

Музыкант и саунд-продюсер из Одессы Рожден Ануси (Rozhden) занял кресло одного из членов жюри Детского Евровидения 2017. Полуфинал отбора прошел на «Первом национальном канале» с онлайн-трансляцией в YouTube.

«Для меня это новый опыт и возможность помочь талантливым детям, – говорит Рожден. – Финалистов я выбирал, основываясь на многих показателях, но прежде всего обращал внимание на искренность и подготовленность ребенка».

Вместе с жюри лучшую песню и исполнителя, который представит Украину на международной сцене в Тбилиси, помогут выбрать телезрители путем голосования. Выступления десяти финалистов можно увидеть в прямом эфире на «Первом национальном канале» 25 августа.

Рожден стал широко известен после своего участия в национальном отборе на конкурс Евровидение-2017, пройдя в финал.