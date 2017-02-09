Роза Аль-Намри показала жениха в свадебном видео

Этот момент настал! Наконец-то ведущая шоу «Как выйти замуж?» Роза Аль-Намри показала лицо своего свежеиспеченного супруга. Как я и предполагала это некий Александр Сивацкий, который был отмечен на ее фотографиях со свадьбы. Александру 21 год, он работал кастинг-менеджером на телеканале «1+1» и редактором на СТБ.
Почему Роза держала в тайне своего жениха неизвестно.
Напомню, в апреле 2015 года сообщалось, что Роза вышла замуж за внука Ады Роговцевой Алексея Ткаченко. Однако с ним, по всей видимости, девушка развелась.
Фото: facebook.com