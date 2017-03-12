Россия сделала неожиданный выбор своего представителя на Евровидение-2017

Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности (у нее спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) ипередвигается в инвалидной коляске. В 2014 году певица участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи. За год до этого Юлия была финалисткой третьего сезона российского проекта «Фактор А».

Фото: kp.ru