Россия сделала неожиданный выбор своего представителя на Евровидение-2017

В этом году Россия решила не устраивать нацотбор, чтобы выбрать певца, который будет представлять страну на Евровидении. Как сообщает Meduza, имя певицы определил телеканал (партнер этого песенного конкурса) и объявил свою участницу – Юлию Самойлову. На Евровидении певица исполнит песню Flame Is Burning.
Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности (у нее спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) ипередвигается в инвалидной коляске. В 2014 году певица участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи. За год до этого Юлия была финалисткой третьего сезона российского проекта «Фактор А».
Фото: kp.ru