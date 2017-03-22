Россия отправит Юлию Самойлову на Евровидение в 2018 году

История с запретом на въезд в Украину участницы Евровидения-2017 от России все еще не утихает. Напомню, вчера стало известно решение СБУ, которое уже прокомментировали и Россия, и Европейский вещательный союз.

Теперь Россия намерена отправить Юлию Самойлову на песенный конкурс в следующем году, пишет Meduza со ссылкой на пресс-службу «Первого канала».

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в Евровидении, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», – сказано в совместном заявлении «Первого канала» и ВГТРК.

А сама Юлия, кстати, до сих пор не понимает причины отказа и все еще надеется на чудо.

«По большому счету я не расстраиваюсь, – заявила певица в эфире «Первого канала». – Я дальше занимаюсь. Почему-то думаю, что все еще переменится. За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели. Во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу».