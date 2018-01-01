Россия отказалась выступать на Евровидении по спутниковой связи

Недолго размышляла российская сторона над предложением организаторов конкурса участвовать в Евровидении с помощью видеосвязи. Думаю, никого не удивило то, что «Первый канал» отказался от дистанционного участия Юлии Самойловой, пишет Jourdom.ru.

Вещатель уверен: выбирая Юлию, действовал в полном соответствии с правилами Евровидения, а то, что она нарушила какие-то там законы, это к делу не относится. Более того, предложение ЕВС на «Первом» сочли странным, поскольку «оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения».

«Мы полагаем, что Европейский вещательный союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом», – подчеркивается в заявлении.

Интересно, а когда мы услышим мнение самой участницы?