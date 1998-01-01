Российской ведущей новостей не разрешили потрогать Кубок мира по футболу

Во время записи эфира, где трофей презентовали футболисты Бебето и Давид Трезеге, ведущая надела белые перчатки, чтобы притронуться к кубку, но ей снова не позволили этого сделать. Тогда телеведущая пожала руку Трезеге, который до этого держал в руках приз.