Российской ведущей новостей не разрешили потрогать Кубок мира по футболу

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала у себя в Instagram ролик о мерах безопасности в отношении статуэтки Кубка мира FIFA, которую накануне привезли в Москву. Ей не позволили прикоснуться к награде даже в перчатках.
Во время записи эфира, где трофей презентовали футболисты Бебето и Давид Трезеге, ведущая надела белые перчатки, чтобы притронуться к кубку, но ей снова не позволили этого сделать. Тогда телеведущая пожала руку Трезеге, который до этого держал в руках приз.
Екатерина Андреева с 1998 года является ведущей программы «Время» на «Первого канале».