ТЕЛЕКРИТИКА

Российский журналист сравнил пранкеров с кидалами

Дуся
Российский журналист и ведущий программ о путешествиях Михаил Кожухов покинул эфир пропагандистского телеканала «Звезда», где проходило «шоу» на тему Украины и КНДР, обозвав пранкеров Вована и Лексуса уродами и подонками. Об этом телеведущий написал на своей странице в Facebook.

Свое поведение Михаил объяснил тем, что пранкеры уже неоднократно, на протяжении нескольких лет, его донимали. Кожухов сравнивает шутников с мошенниками.

«Да, пранкеры – уроды и подонки, – пишет ведущий. – Два года подряд они звонили мне днем и ночью, пока я не научился разговаривать с этим отребьем так, что стал им не интересен. По мне, нет никакой разницы между ними и наперсточниками, валютными кидалами, карманниками и тому подобной швалью, которая зарабатывает на хлеб мошенничеством и должна сидеть в тюрьме».

Журналист не жалеет, что покинул студию «Звезды», называя эфир политической джинсой.

«На этой записи все было отвратительно – начиная с выдуманной темы, сфабрикованных сюжетов и заканчивая ложным пафосом юного ведущего, который тупо и решительно выполнял поставленную перед ним политическую задачу, к которой я лично не хочу иметь отношение, – говорит Кожухов. – Ничуть не жалею, что ушел».

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) – пранкеры, мастера телефонных розыгрышей. Недавно шутники разыграли бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, позвонив лишенному гражданства политику от имени замглавы администрации президента Петра Порошенко.

Заглавное фото: facebook.com

Главное в разделе

Дуся

Почему уснула Екатерина Сергацкова

Дуся

Главный редактор издания Gloss.ua призналась в своем непрофессионализме

Популярное на Телекритике



Дуся

Алексей Мочанов отжался от пола столько раз, сколько лет прожил Иисус Христос

Дуся

Программу «Пока все дома» закрыли из-за скандала с сиротами

Общество

Текст дня: Я хочу сбежать, но я останусь – Юлия Мостовая

Дуся

Почему уснула Екатерина Сергацкова