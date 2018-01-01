Российский журналист похвастался черным поясом по кунилингусу

Так, Бабченко рассказывает, что однажды он выпил 18 кружек пива, на него роняли балкон, он 14 раз попадал в аварию, а его любимую машину уничтожил автобус. Кроме того, журналиста пять раз выгоняли из «Новой газеты» за разгильдяйство и несколько раз писали на него доносы. Также Аркадий сидел в камере в Чечне, России, Турции, Украине, Италии, немножечко – в Киргизии и Южной Осетии, а еще несколько раз был на лечении в психиатрической лечебнице.

Если хотя бы часть из написанного Аркадием правда, то можно позавидовать интересной и насыщенной жизни журналиста.

Аркадий Бабченко является военным корреспондентом и считается одним из основоположников современной военной прозы.