Российский видеоблогер умер от укуса ядовитой змеи

СМИ сообщают о том, что сегодня скончался популярный видеоблогер Арслан Валеев, известный по каналу «Экзотриум», в котором он рассказывал о рептилиях, и по каналу о диких кошках BobCat ТВ.

В ночь на 23 сентября, будучи в прямом эфире своего канала, Валеев получил укус черной мамбы. Несмотря на то что блогера экстренно госпитализировали, около полудня в понедельник он умер.

Смертельному укусу змеи предшествовала ссора Валеева с женой Екатериной. Блогер обвинил супругу в измене и, по ее словам, даже избил. Через какое-то время Арслан извинился, но уже бывшая жена не стала к нему возвращаться. После этого он и спровоцировал ядовитую змею на укус. Произошло это во время стрима. Наблюдавшие за происходящим знакомые Валеева вызвали скорую помощь. Блогер был доставлен в больницу в критическом состоянии и введен в состояние искусственной комы для проведения медицинских манипуляций, но спасти его не удалось.

Черная мамба может вырастать до трех метров в длину и обладает смертельно опасным ядом. Мамба нападает только вынужденно, если чувствует реальную угрозу. Человек, пострадавший от ее яда, нуждается в немедленном введении антидота, иначе его ждет неминуемая гибель.