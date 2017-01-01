Российский «Бургер Кинг» пообещал Украине один миллиард рублей, если Самойлова выступит на Евровидении

Россия совсем обезумела из-за запрета на въезд в Украину своей представительницы на Евровидении-2017 Юлии Самойловой. Если раньше в ход шли угрозы и обвинения, то сейчас российская сторона уже готова заплатить.

Как сообщает Sostav.ru, российский «Бургер Кинг» отправил запрос в Администрацию президента Украины на имя Петра Порошенко с просьбой разрешить въезд в Украину Юлии Самойловой на время проведения Евровидения. И если Украина согласится, сеть ресторанов перечислит в ее бюджет до одного миллиарда рублей.