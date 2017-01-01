ТЕЛЕКРИТИКА

Российский «Бургер Кинг» пообещал Украине один миллиард рублей, если Самойлова выступит на Евровидении

Дуся

Россия совсем обезумела из-за запрета на въезд в Украину своей представительницы на Евровидении-2017 Юлии Самойловой. Если раньше в ход шли угрозы и обвинения, то сейчас российская сторона уже готова заплатить.

Как сообщает Sostav.ru, российский «Бургер Кинг» отправил запрос в Администрацию президента Украины на имя Петра Порошенко с просьбой разрешить въезд в Украину Юлии Самойловой на время проведения Евровидения. И если Украина согласится, сеть ресторанов перечислит в ее бюджет до одного миллиарда рублей.

Фото: sostav.ru

Проект может быть реализован в рамках благотворительной программы «Бургер Кинга» с фондом «Линия Жизни».

Скажите, а это вообще нормально?



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