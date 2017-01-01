Российский блогер решил подшутить над украинцами, но что-то пошло не так

Пустили!— Илья Варламов (@varlamov) 8 октября 2017 г.
Многие украинцы купились на фейковые материалы о пребывании российского блогера на территории Украины.
Более того, знакомый блогера решил пойти дальше и опубликовал фото инсценировки задержания россиянина украинскими спецслужбами.
Взяли @varlamov Увезли pic.twitter.com/OL2nnJZK8K— Oleg Sh (@osaben_sh) 8 октября 2017 г.
Также Стерненко называл публикацию таких фотографий игрой Варламова с украинскими спецслужбами.
Через некоторое время и сам блогер объяснил, что сейчас находится в Молдове, а в Украину даже не собирался.
«Я в любимой и прекрасной Молдове! – пишет Илья. – Я пью шикарное молдавское вино на дне молдавского вина! Я в раю! Рай расположен в нескольких километрах от границы с Украиной, и пишу твиты, что хочу поехать в Одессу».
На этом история не закончилась – и на сцену вышел скандальный сайт «Миротворец», сообщивший, что Варламов согласился сотрудничать с украинскими правоохранительными органами в обмен на разрешение посетить Одессу.
Подобные публикации негативно сказались на репутации Варламова, так как многие российские пользователи назвали его предателем. В своем блоге Илья обвинил сайт «Миротворец» в распространении ложной информации. Он также пожаловался, что никто из представителей российских СМИ, которые опубликовали новость, не уточнил у него информацию.
«Вообще я не удивлен, – пишет Варламов. – Этот «Миротворец» со своими черными списками столько трафика нашим СМИ дает, как тут ему на слово не верить».