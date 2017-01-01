ТЕЛЕКРИТИКА

Российский блогер решил подшутить над украинцами, но что-то пошло не так

Дуся
Все началось с появления в СМИ информации о том, что в Украину, вопреки запрету на въезд, попал скандально известный российский блогер Илья Варламов. Об этом написал сам блогер у себя в Twitter.
Вскоре появилось сообщение от друга Варламова, который рассказал, что якобы встретил Илью в одном из одесских заведений.

Многие украинцы купились на фейковые материалы о пребывании российского блогера на территории Украины.

Более того, знакомый блогера решил пойти дальше и опубликовал фото инсценировки задержания россиянина украинскими спецслужбами.

Однако позже новость начали опровергать. Сначала об этом написал одесский активист Сергей Стерненко, заявив, что снимок сделан год назад, еще до запрета на въезд Варламова в Украину.

Также Стерненко называл публикацию таких фотографий игрой Варламова с украинскими спецслужбами.

Через некоторое время и сам блогер объяснил, что сейчас находится в Молдове, а в Украину даже не собирался.

«Я в любимой и прекрасной Молдове! – пишет Илья.  –  Я пью шикарное молдавское вино на дне молдавского вина! Я в раю! Рай расположен в нескольких километрах от границы с Украиной, и пишу твиты, что хочу поехать в Одессу».

На этом история не закончилась – и на сцену вышел скандальный сайт «Миротворец», сообщивший, что Варламов согласился сотрудничать с украинскими правоохранительными органами в обмен на разрешение посетить Одессу.

Это и сыграло с блогером злую шутку, так как большинство российских изданий, не проверив информацию, обвинили его в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Фото: varlamov.ru

Фото: varlamov.ru

Подобные публикации негативно сказались на репутации Варламова, так как многие российские пользователи назвали его предателем. В своем блоге Илья обвинил сайт «Миротворец» в распространении ложной информации. Он также пожаловался, что никто из представителей российских СМИ, которые опубликовали новость, не уточнил у него информацию.

«Вообще я не удивлен, – пишет Варламов. – Этот «Миротворец» со своими черными списками столько трафика нашим СМИ дает, как тут ему на слово не верить».

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