Российский блогер решил подшутить над украинцами, но что-то пошло не так

Также Стерненко называл публикацию таких фотографий игрой Варламова с украинскими спецслужбами.

Через некоторое время и сам блогер объяснил, что сейчас находится в Молдове, а в Украину даже не собирался.

«Я в любимой и прекрасной Молдове! – пишет Илья. – Я пью шикарное молдавское вино на дне молдавского вина! Я в раю! Рай расположен в нескольких километрах от границы с Украиной, и пишу твиты, что хочу поехать в Одессу».

На этом история не закончилась – и на сцену вышел скандальный сайт «Миротворец», сообщивший, что Варламов согласился сотрудничать с украинскими правоохранительными органами в обмен на разрешение посетить Одессу.