ТЕЛЕКРИТИКА

Российский актер сменил съемочную площадку на зону АТО

Дуся
Российский актер Анатолий Пашинин перебрался в Украину и служит добровольцем в украинской армии на Донбассе. Об этом рассказал на своей странице в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

Журналист рассказал, что актер пошел добровольцем в украинские войска и служит уже месяц, имея звание старшего лейтенанта. Более того, Анатолий Пашинин уже около трех лет нелегально живет в Запорожье, но гражданства до сих пор не получил.

Сниматься в кино актер начал в 2001 году. Украинскому зрителю известен по главным ролям в телефильмах «Украденное счастье» и «Грозовые ворота».

Историю Анатолия Пашинина можно посмотреть в воскресенье в «ТСН Тиждень» на «1+1».

Заглавное фото: facebook.com

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