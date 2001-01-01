Российский актер сменил съемочную площадку на зону АТО

Журналист рассказал, что актер пошел добровольцем в украинские войска и служит уже месяц, имея звание старшего лейтенанта. Более того, Анатолий Пашинин уже около трех лет нелегально живет в Запорожье, но гражданства до сих пор не получил.

Сниматься в кино актер начал в 2001 году. Украинскому зрителю известен по главным ролям в телефильмах «Украденное счастье» и «Грозовые ворота».

Историю Анатолия Пашинина можно посмотреть в воскресенье в «ТСН Тиждень» на «1+1».

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