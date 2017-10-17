Российская актриса призналась, что сексуальные домогательства – это прекрасно

Российская актриса Любовь Толкалина в комментарии изданию «Медуза» заявила, что женщины, пострадавшие от сексуальных домогательств кинопродюсера Харви Вайнштейна, «поступили не совсем по-девчачьи». Более того, актриса уверена: «Сексуальные домогательства – ну это же прекрасно».

«Они [женщины, обвинившие Харви Вайнштейна] поступили не совсем по-девчачьи, потому что сексуальные домогательства – ну это же прекрасно, честное слово, – говорит Толкалина. – А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила. Мне кажется, должна быть, наоборот, какая-то солидарность. Всем хорошо: ему хорошо и им хорошо, и зрителям, самое главное, хорошо. Появились такие прекрасные роли».

Любовь Толкалина считает, что жертвы американского кинопродюсера не должны были об этом рассказывать.

«То есть весь этот акт насилия (а об этом же говорят как об акте насилия) ты же все время держишь его под контролем, – рассуждает актриса. – Ну откажись от роли. Мне кажется, было бы обидно отказываться им от таких великих ролей, которые достались им через него. Поэтому это нечестно, девочки, так нельзя! Это же прекрасно, когда сексуально домогается тебя человек, у которого такая огромная власть, разве нет? Мне кажется, что единственная большая ошибка была их – рассказывать об этом. Я так искренне думаю. Женщина никогда не должна ставить мужчину в неловкое положение – это качество ее женственности».

Также, по мнению Толкалиной, мужчин не следует обвинять в сексуальных домогательствах, ведь они для этого и существуют.

«Вообще, как можно мужчину обвинять в сексуальных домогательствах, разве он не для этого существует на свете? – говорит Любовь. – Если у него есть власть, которой он таким вот образом пользуется, то хорошо».