Роман Скрыпин унизил стюардессу в самолете Wizz Air

Скандалист и провокатор Роман Скрыпин на этот раз отличился непростительным мужским поступком. Как стало известно из поста на странице Скрыпина в Facebook, журналист возвращался из Гамбурга в Киев, но на борту самолета стюардесса отказалась его обслуживать на украинском языке.
Возмутившись такой несправедливостью, Скрыпин публично послал девушку куда подальше, о чем похвастался в комментариях к посту. Естественно, стюардесса вынуждена была вызвать полицию для усмирения радикально настроенного языкового инспектора.
В комментариях к посту пользователи заметили, что обязательным языком международного перевозчика должен являться английский, тогда как другие используются по желанию авиакомпании.
Роман Скрыпин в очередной раз показал несдержанность, которую редко встретишь у профессиональных журналистов, плохое воспитание и желание самоутверждаться за счет унижения человека.