ТЕЛЕКРИТИКА

Роман Скрыпин унизил стюардессу в самолете Wizz Air

Дуся
Скандалист и провокатор Роман Скрыпин на этот раз отличился непростительным мужским поступком. Как стало известно из поста на странице Скрыпина в Facebook, журналист возвращался из Гамбурга в Киев, но на борту самолета стюардесса отказалась его обслуживать на украинском языке.

«Пока по-нормальному: компания wizzair.com, вы там вменяемые? – пишет Скрыпин. – Я летел из Гамбурга в Киев рейсом W6 7318. Стюардесса отказалась обслуживать меня на украинском языке. Ее зовут Галя, если я не ошибаюсь. Полицию она вызвала, но это уже другая история. Летайте в жопу»

Фото: facebook.com/skrypin

Возмутившись такой несправедливостью, Скрыпин публично послал девушку куда подальше, о чем похвастался в комментариях к посту. Естественно, стюардесса вынуждена была вызвать полицию для усмирения радикально настроенного языкового инспектора.

«Я ей публично сказал идти на х..й, – рассказал журналист. – Она вызвала полицию»

Фото: facebook.com/skrypin

В комментариях к посту пользователи заметили, что обязательным языком международного перевозчика должен являться английский, тогда как другие используются по желанию авиакомпании.

Роман Скрыпин в очередной раз показал несдержанность, которую редко встретишь у профессиональных журналистов, плохое воспитание и желание самоутверждаться за счет унижения человека.

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