Роман Скрыпин унизил стюардессу в самолете Wizz Air

В комментариях к посту пользователи заметили, что обязательным языком международного перевозчика должен являться английский, тогда как другие используются по желанию авиакомпании.

Роман Скрыпин в очередной раз показал несдержанность, которую редко встретишь у профессиональных журналистов, плохое воспитание и желание самоутверждаться за счет унижения человека.