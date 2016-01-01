Роман Балаян: «Никита Михалков – мой друг. И, конечно, я переживаю, что он занялся этой идиотской политикой»

Не так давно я провела прекраснейший вечер в компании знаменитого режиссера Романа Балаяна – именно он стал гостем-лектором очередной такой motivation-встречи.
Представьте: вечер, набитый до отказа слушателями ресторан «Тарелка 22» на Film. UA и... Роман Гургенович на высоком стуле.
«Давайте я минут двадцать буду что-то нести, а потом вы начнете вопросы задавать», – режиссер был полон самоиронии и постоянно порывался сбежать со своей «кафедры» («Я как на амвоне», – шутил он).
Вы же знаете, что слушать таких мэтров – одно удовольствие, даже если время уже совсем недетское, а встреча длится более двух часов. Но вот пересказывать – совершенно невозможно, потому что тут и профессиональные байки, и рассказы о «великих», и секреты мастерства... В общем, я решила не опошлять рассказы Балаяна собственной интерпретацией, поэтому вот вам некоторые выжимки из прозвучавшего в тот вечер.
– Я, наверное, не последний в этом мире режиссер, но, увы, думаю, что не вхожу даже в первую тысячу мастеров. Сознавая сие, переношу это спокойно. У нас, конечно, любят говорить «выдающийся», «знаменитый»... И обо мне такое говорят, но я этого терпеть не могу и воспринимаю весьма иронично. А вот в мире, если серьезно, классных режиссеров, конечно, очень много. Я, к примеру, раз десять смотрел «Андерграунд» Кустурицы. Для любого кавказца это очень близкий фильм – по настрою, по тому, как себя ведут актеры и не только... Именно эта картина впервые разбудила во мне зависть и жуткий комплекс неполноценности – ну потому что я «с гор спустился» (улыбается). Всем советую его посмотреть заново, а потом горячо обсуждать: ругаться друг с другом, спорить, приводить другие примеры... Именно на таких фильмах, на таком шедевре нужно учиться режиссуре. И заметьте: он нравится и простому, скажем так, зрителю... Один из тех фильмов, где оправдано сочиненное мною изречение: «Кинорежиссер – это тот, кто, кроме всего прочего, умеет слышать глазами и видеть ушами». Расшифровывайте мое изречение как хотите, каждый по-своему.
«Если вы просто хотите стать киноактером из желания известности — идите на курсы телеведущих. Их знают лучше, чем любого актера. Ну или в депутаты идите — их тоже все знают»
– Тем, кто находится в начале творческого пути, очень важно думать, что он талантлив, даже если педагоги убеждают его в обратном. Вот я поначалу думал: «Сколько там было Эйзенштейну, когда она снял «Броненосец „Потемкин“»? 26! Ну мне пока 23 – значит, у меня еще есть время». Потом не получилось и к 26 снять что-то, и я вспомнил, что Пушкин-то умер в 37, и к этому возрасту можно еще что-то успеть. Увы, опять не получилось – и остались надежды только на возраст Льва Николаевича Толстого. Но все равно, даже если вы снимаете плохие фильмы, вот это ощущение, что вы просто не признаны, очень важно. Хотя на самом деле все, что вы делаете, может быть плохо, совершенно бездарно. Но ведь если вы решите, что вы плохой и неинтересный, то и жить вам будет неинтересно. Я, конечно, говорю не о графомании, хотя она тоже поддерживает жизнь.
– Если вы просто хотите стать актером кино, а не театра (а это, конечно же, из желания известности), идите на курсы телеведущих – их знают лучше, чем любого актера. Ну или в депутаты идите – их тоже все знают.
– Обязательно посмотрите фильм Ивана Миколайчука «Вавилон ХХ». Я считаю, что это самый украинский фильм, потому что, в отличие от несколько пафосных картин периода интересного «поэтического кино», в нем есть национальная самоирония. Как в грузинских фильмах. И это здорово.
– Я помню, как много-много лет назад нам привезли фильм «Не горюй!» Георгия Данелии – и всем он, конечно, очень понравился, а уже тогда известному и замечательному грузинскому режиссеру Отару Иоселиани – нет. И вот он вдруг встал и говорит: «Да что вы все его хвалите? Что это за фильм? Этот Данелия, грузин московского разлива, показывает, какие все грузины дураки». И тут я не выдержал: «Отар, все завидуют грузинам именно за то, что вы умеете посмеяться над собой. А ты сейчас встал и все обос*ал». Прошло лет десять... Гуляем мы как-то с Данелией по пляжу на «Кинотавре», и я говорю ему: «Вы представляете, когда-то Иоселиани вот такое о „Не горюй!“ сказал!» А он мне: «Я знаю. Но сейчас ему фильм нравится, потому что он узнал, что Феллини его три раза смотрел...»
– Вы спрашиваете, насколько фильм «Полеты во сне и наяву» автобиографичный... Я как-то в интервью обмолвился, что эта картина, в принципе, довольно автобиографична, а жена моя поняла это буквально: что у меня есть молодая любовница, любовница постарше и еще и жена. И она этот фильм терпеть не может. А на самом деле суть вот в чем... Это картина о «невстроенном» в ту жизнь человеке, о личности, черт возьми, которых не воспринимала и гробила советская власть...И потом, я пять лет и восемь месяцев не работал, и во мне накопилось много желчи, потому что все снимали, что-то делали. И мне надо было из себя это выгнать, что ли...Не то чтобы мне не предлагали картины, предлагали: о шахтерах снимать, о сталеварах... А я вот решил снимать другое кино. Но раньше я сам писал сценарии – и их все «заворачивали. Я понял, что надо поработать с хорошим сценаристом. И вот Никита Михалков посоветовал мне взять Виктора Мережко – он как раз с ним закончил «Родню». Мережко приехал в Киев, мы с ним попридумывали какие-то эпизоды, и он вернулся в Москву писать сценарий. Прислал, а там нет ничего из того, что я озвучивал изначально. Как для меня, это было похоже больше на классную пьесу, а не на кино. Всем сценарий нравился, а мне – нет. Я очень переживал: как же все это снимать, о чем снимать? Как сейчас помню: сидел я ночью на кухне, тронул телефон – шнур от него развернулся и обратно свернулся. Потом взял бумагу, скомкал и бросил – она тоже начала потихоньку распрямляться. И вот пошла мысль какая-то... Дальше я придумал, что главный герой утром поссорился с женой – и и дальше, дальше... А в шесть утра на кухне появилась моя жена: «Ты что, не спишь?» Я говорю: «Буду снимать!» И она, бедная, естественно, обрадовалась. Но как быть с Михалковым, с которым я уже договорился, что он будет в главной роли, и который в связи с этим изменил свой календарь и освободил сентябрь и октябрь для моих съемок, ведь я уже после той ночи стал видеть фильм совершенно иначе и не с лицом и органикой Никиты... Но обошлось, он не обиделся и даже снялся в эпизоде.
«Если видите, что актер гораздо талантливее, чем вы, докажите ему, что вы — гораздо умнее. А если показалось, что он умнее вас, вы должны тут же убедить его, что зато вы — талантливее»
– Каждый так называемый авторский фильм – биографичен. Но если напрямую, это плохо.
– Только один актер, с которым я работал, спорил со мной на площадке. Это Лева Дуров. Я снимал с ним «Каштанку», и он не хотел обижать собаку. А ведь у Чехова это очень важно... А вот Олега Янковского, который у меня в «Полетах...» снимался, я положил на лопатки при первой же встрече. Он вообще-то не хотел сниматься, но сценарий ему нравился. Правда, Олнег не знал, кто такой Балаян, да еще и с Киевской киностудии! Но стоило мне провести с ним десять минут в буфете театра «Ленком» – и он стал навсегда моим. Так вот, мой вам совет: если вы видите, что актер гораздо талантливее, чем вы, вам нужна харизма, благодаря которой докажете ему, что вы – гораздо умнее. А если показалось, что он умнее вас, вы должны тут же убедить его, что зато вы – талантливее. Именно это я и проделал с Олегом (Янковским. – Прим. «Дуся».), а позже и с Люсей Гурченко. Вот мы с ней встретились, она мне сразу сказала, что ей очень нравится сценарий (а это был еще тот сценарий, который я не переделал), и начала играть свою «роль», по своему, в общем-то здорово. А я сидел и думал: А что ж я ей скажу, что я совсем по-другому вижу эту роль? Она – Гурченко, а я кто? И вот когда она закончила, я и говорю: «Это гениально! Я, честно признаться, так не видел эту роль. Я ошарашен. Но вот если бы, к примеру, я снимал этот фильм во Франции, то на эту роль пригласил бы актрису Анук Эме». А Люся (гениальная!) тут и же говорит: «Я поняла, я буду сидеть в кадре и молчать». Это и случилось на съемке.
– Сценарист – это профессия, а режиссер – это призвание (не в обиду сценаристам будет сказано), потому что сценарий – все-таки полуфабрикат, пока он не найдет свое экранное выражение. Безусловно, сценарист в фильме – очень большая фигура. Если бы у меня не было сценария Мережко в «Полетах во сне и наяву», ничего бы у меня не получилось. Да, я там половину переделал, но ведь было из чего! Я никогда не написал бы таких диалогов, никогда не придумал бы такие сценарные повороты... Да, если бы я писал этот сценарий сам, зритель заснул бы на десятой минуте.
– Я не считаю, что у нас есть классные сценаристы. Обычно говорю: «Ну есть, конечно, два-три хороших» (это чтобы каждый подумал о себе). Но вам можно сказать: считаю, что в Украине со сценаристами проблема. И хочется верить, что есть классные режиссеры, которые еще ничего не сняли.
– Мой фильм «Храни меня, мой талисман» очень ругали. Почти все. Очень понравился он только Алексею Герману-старшему. И ленту «Первая любовь» все ругали. Жалея меня, конечно, но ругали. Сценарий «Первой любви» писал я сам. Это, кстати, мой последний фильм, в котором играл Абдулов. И вот в Доме кино в Москве сижу я в ресторане, а мне говорят: «Там какая-то Кира Муратова (представляете, девушка не знала, кто такая Муратова!) спрашивает, нет ли у вас в ресторане Балаяна». – «А что она хочет?» – «Не знаю». Я спускаюсь, а Муратова у меня спрашивает: «Вы идете в киноцентр на свой фильм „Первая любовь“?» И как-то так она разговаривает манерно, вы же знаете ее. А я про себя еще и думаю: «Я знаю, что она гениальная, но какого хр*на она так разговаривает?» Спрашиваю ее: «А вы пойдете, что ли? Может, лучше в ресторан поднимемся, поболтаем?» А она мне: «Я не люблю болтать!» Ну, думаю, сволочь такая. Сейчас еще одна будет меня поносить за фильм. Через два с половиной часа мне снова говорят: «Там опять вас эта Кира Муратова спрашивает». Я спускаюсь, а она мне: «Я могу узнать, почему вы не захотели смотреть свой фильм?» – «Кира, я на эту тему не хочу разговаривать». – «Но я хочу узнать! Вам не нравится ваш собственный фильм, да?» Я ей опять:«Ну я не хочу на эту тему разговаривать». И тут Муратова (с нажимом): «А мне понравился! Очень понравился!» Я был потрясен: «Чем же он вам понравился?» – «Потому что там нет ни одной уступки зрителю!» Хорошо, что рядом не было ни одного зрителя...
– Есть два человека, которые на меня всегда в обиде – это оператор и художник. Ну про сценаристов я молчу, они все время думали, что я их ущемляю. У меня вообще-то первый оператор был сам Саша Антипенко, гениально снявший «Мольбу» Тенгиза Абуладзе. А потом меня познакомили с Виленом Калютой, и я уже снимал с ним. А Антипенко, конечно, на меня обиделся. А еще я работал с Александром Итыгиловым – над «Каштанкой». Это, кстати, моя лучшая по изображению картина: там и художник у меня был гениальный – Давид Боровский, и оператор – Итыгилов. Работали я и с совершенно гениальным Павлом Лебешевым – с ним Михалков свои первые картины снял. У Лебешева была такая скорость готовности к очередному кадру, что даже я со своим быстрым мышлением не успевал понять, что происходит.
«Если встречу Никиту Михалкова, обязательно его обниму, а он будет плакать у меня на плече. Конечно, если услышу, что он крикнул „Бей украинцев!“, вычеркну из своей памяти навсегда...»
– Мне всегда было интересно то, что я не умею. И завидую тем, кто умеет рисовать, кто играет на фортепиано и умеет говорить по-французски.
– Меня часто спрашивают о Никите Михалкове в связи с политической ситуацией. Ну что вам сказать... Он мой друг! Я к своим друзьям отношусь как к своим детям. Конечно, переживаю, что он занялся этой идиотской политикой... Зачем он туда полез?
– Честно говоря, я не знал, кто такой Олег Сенцов. Но мне позвонили, рассказали, что вот, мол, режиссер, его арестовали, увезли в Россию. Попросили: «Позвони Михалкову – пусть он как-то повлияет». Я звоню: «Здорово, Никита!» – «О, привет!» Ну я ему говорю: «Слушай, тут такое дело, есть режиссер такой – Олег Сенцов. Его в Крыму арестовали и увезли в Россию». На что мне Никита отвечает: «Ну что значит «увезли в Россию», Рома? Из России – в Россию!» Я понял подковырку, но говорю: «Короче, ты можешь помочь?» – «Скинь мне эсэмэской, как его зовут»... Так вот он мне до сих пор не отзвонился. И я из-за этого не поздравил его с юбилеем. Но я знаю, что если его встречу, обязательно его обниму, а он будет плакать у меня на плече – есть у него такая привычка. Конечно, если я услышу, что он крикнул «Бей украинцев!», вычеркну из своей памяти навсегда...
– Мои друзья не могут смотреть все эти шоу по телевизору. А я вот, например, «Х-Фактор» иногда смотрю. Они мне: «Да как ты это го*но можешь смотреть?» Да ну что вы, там такие смешные моменты бывают! Или вот девчонка какая-нибудь или парень такой голос демонстрирует – у меня от этого прямо ком в горле... Понятно, что все это подражание. Но неважно! И хорошо ведь, что эти дети именно этим занимаются, а не чем-то другим. Я и «Танцуют все!» иногда смотрю, и «Голос. Дети». Я Вакарчуку, когда он был в этом проекте, говорил: «Ты только научи и себя, и других не обижать тех, кто плохой. Нельзя так говорить! Потому что ребенок уйдет, а у него есть соседи, одноклассники». И Вакарчук молодец: он не голосовал, например, за кого-то, но всегда слова какие-то хорошие говорил...
– По поводу современных сериалов... Надо у жены моей спросить – она их смотрит. Хотя я иногда смотрю какие-то моменты «Игры престолов», например, «Затерянных». Наверное, есть хорошие сериалы. Но в основном большинство сериалов – это подробные инструкции: как убить, чтобы никто не узнал, как изнасиловать, чтобы никто не узнал, как украсть, чтобы никто не узнал... И дальше в таком роде.