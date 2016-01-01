Роман Балаян: «Никита Михалков – мой друг. И, конечно, я переживаю, что он занялся этой идиотской политикой»

– Обязательно посмотрите фильм Ивана Миколайчука «Вавилон ХХ». Я считаю, что это самый украинский фильм, потому что, в отличие от несколько пафосных картин периода интересного «поэтического кино», в нем есть национальная самоирония. Как в грузинских фильмах. И это здорово.

– Я помню, как много-много лет назад нам привезли фильм «Не горюй!» Георгия Данелии – и всем он, конечно, очень понравился, а уже тогда известному и замечательному грузинскому режиссеру Отару Иоселиани – нет. И вот он вдруг встал и говорит: «Да что вы все его хвалите? Что это за фильм? Этот Данелия, грузин московского разлива, показывает, какие все грузины дураки». И тут я не выдержал: «Отар, все завидуют грузинам именно за то, что вы умеете посмеяться над собой. А ты сейчас встал и все обос*ал». Прошло лет десять... Гуляем мы как-то с Данелией по пляжу на «Кинотавре», и я говорю ему: «Вы представляете, когда-то Иоселиани вот такое о „Не горюй!“ сказал!» А он мне: «Я знаю. Но сейчас ему фильм нравится, потому что он узнал, что Феллини его три раза смотрел...»

– Вы спрашиваете, насколько фильм «Полеты во сне и наяву» автобиографичный... Я как-то в интервью обмолвился, что эта картина, в принципе, довольно автобиографична, а жена моя поняла это буквально: что у меня есть молодая любовница, любовница постарше и еще и жена. И она этот фильм терпеть не может. А на самом деле суть вот в чем... Это картина о «невстроенном» в ту жизнь человеке, о личности, черт возьми, которых не воспринимала и гробила советская власть...И потом, я пять лет и восемь месяцев не работал, и во мне накопилось много желчи, потому что все снимали, что-то делали. И мне надо было из себя это выгнать, что ли...Не то чтобы мне не предлагали картины, предлагали: о шахтерах снимать, о сталеварах... А я вот решил снимать другое кино. Но раньше я сам писал сценарии – и их все «заворачивали. Я понял, что надо поработать с хорошим сценаристом. И вот Никита Михалков посоветовал мне взять Виктора Мережко – он как раз с ним закончил «Родню». Мережко приехал в Киев, мы с ним попридумывали какие-то эпизоды, и он вернулся в Москву писать сценарий. Прислал, а там нет ничего из того, что я озвучивал изначально. Как для меня, это было похоже больше на классную пьесу, а не на кино. Всем сценарий нравился, а мне – нет. Я очень переживал: как же все это снимать, о чем снимать? Как сейчас помню: сидел я ночью на кухне, тронул телефон – шнур от него развернулся и обратно свернулся. Потом взял бумагу, скомкал и бросил – она тоже начала потихоньку распрямляться. И вот пошла мысль какая-то... Дальше я придумал, что главный герой утром поссорился с женой – и и дальше, дальше... А в шесть утра на кухне появилась моя жена: «Ты что, не спишь?» Я говорю: «Буду снимать!» И она, бедная, естественно, обрадовалась. Но как быть с Михалковым, с которым я уже договорился, что он будет в главной роли, и который в связи с этим изменил свой календарь и освободил сентябрь и октябрь для моих съемок, ведь я уже после той ночи стал видеть фильм совершенно иначе и не с лицом и органикой Никиты... Но обошлось, он не обиделся и даже снялся в эпизоде.