Родственники умерших пользователей Facebook смогут получить доступ к их страницам

Мать погибшей 15-летней девушки, которую сбил поезд в Берлине, обратилась в суд с просьбой дать доступ к странице дочери в Facebook. Компания заблокировала аккаунт погибшей из соображений конфиденциальности, сделав ее «мемориальной страницей».

Родители погибшей хотели понять: ее смерть была попыткой самоубийства или случайностью.

Федеральный суд постановил предоставить родителям полный доступ к аккаунту их погибшей дочери. В ответ Facebook подал апелляцию на судебное решение, подчеркнув, что выбор между защитой конфиденциальности данных пользователей и просьбой родителей оказался одним из самых сложных в истории компании.

В комментарии суда отмечается важность этого вердикта в долгосрочной перспективе: этот прецедент повлияет не только на Facebook или Instagram, но и на другие социальные сети. Являясь родственником умершего, в наследство можно будет получить доступ к его профилю в любой соцсети – аналогично архиву личных писем и остальной корреспонденции.