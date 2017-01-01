Родина-мать примерила 14 национальных нарядов

В рамках Евровидения был проведен впечатляющий перфоманс. На самое монументальное изваяние Киева при помощи света были спроектированы национальные наряды из 14 регионов нашей страны. Инсталляция попала в книгу рекордов Украины.
Вечером 9 мая на протяжении семи минут на статую проектировали узоры вышиванок, характерные для различных регионов Украины. Это грандиозное шоу стало самым масштабным для нашей страны примером 3D-мэпинга - направления в искусстве, когда изображение проецируется на некий объект с учетом его конфигурации и положения в пространстве.
Смотрите вдохновляющее видео, посвященное этому зрелищному событию!