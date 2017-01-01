Родина-мать примерила 14 национальных нарядов

Вечером 9 мая на протяжении семи минут на статую проектировали узоры вышиванок, характерные для различных регионов Украины. Это грандиозное шоу стало самым масштабным для нашей страны примером 3D-мэпинга - направления в искусстве, когда изображение проецируется на некий объект с учетом его конфигурации и положения в пространстве.