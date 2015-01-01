Робот София рассказала Гройсману пару википедийных фактов об Украине

Человекоподобный робот по имени София, разработанный компанией Hanson Robotics, прилетел в Украину на презентацию разработок украинских детей-инноваторов, сообщает «Укринформ». Она уже успела пообщаться с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
После встречи с роботом Гройсман на своей странице в Twitter написал, что София знает несколько фактов об Украине, для которых не нужна феноменальная память и которые легко загуглить. Но на премьер-министра знания Софии, похоже, произвели впечатление.
Как сообщает пресс-служба телеканала «1+1», завтра, 12 октября, робот София должна стать гостем эфира утренней программы «Сніданок з 1+1».
Напомним, андроид София, разработанная японской компанией в 2015 году и получившая гражданство Саудовской Аравии, активно дает интервью и даже снимается для глянца. В 2017 году она стала гостем программы «Вечерний Ургант» на российском телеканале. А в марте этого года ответила отказом голливудскому актеру Уиллу Смиту на его приглашение пойти на свидание.