ТЕЛЕКРИТИКА

Робот София рассказала Гройсману пару википедийных фактов об Украине

Дуся

Человекоподобный робот по имени София, разработанный компанией Hanson Robotics, прилетел в Украину на презентацию разработок украинских детей-инноваторов, сообщает «Укринформ». Она уже успела пообщаться с премьер-министром Владимиром Гройсманом.


После встречи с роботом Гройсман на своей странице в Twitter написал, что София знает несколько фактов об Украине, для которых не нужна феноменальная память и которые легко загуглить. Но на премьер-министра знания Софии, похоже, произвели впечатление.

Фото: Twitter

Как сообщает пресс-служба телеканала «1+1», завтра, 12 октября, робот София должна стать гостем эфира утренней программы «Сніданок з 1+1».

Напомним, андроид София, разработанная японской компанией в 2015 году и получившая гражданство Саудовской Аравии, активно дает интервью и даже снимается для глянца. В 2017 году она стала гостем программы «Вечерний Ургант» на российском телеканале. А в марте этого года ответила отказом голливудскому актеру Уиллу Смиту на его приглашение пойти на свидание.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Анастасию Приходько переодели в мальчика ради «Секретного фронта»

Дуся

В седьмом эфире из «Танців» выбыла не самая слабая пара

Популярное на Телекритике



Дуся

На чем зарабатывает Дурнев, помимо прямых спонсоров его новых шоу

Культура

После продажи на аукционе картина Бэнкси уничтожилась

Дуся

Кто победит в проекте «Танці з зірками»?

Дуся

Анастасию Приходько переодели в мальчика ради «Секретного фронта»