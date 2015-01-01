Робот София рассказала Гройсману пару википедийных фактов об Украине

Как сообщает пресс-служба телеканала «1+1», завтра, 12 октября, робот София должна стать гостем эфира утренней программы «Сніданок з 1+1».

Напомним, андроид София, разработанная японской компанией в 2015 году и получившая гражданство Саудовской Аравии, активно дает интервью и даже снимается для глянца. В 2017 году она стала гостем программы «Вечерний Ургант» на российском телеканале. А в марте этого года ответила отказом голливудскому актеру Уиллу Смиту на его приглашение пойти на свидание.