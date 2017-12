Робби Уильямс уточнил, со сколькими участницами Spice Girls у него были сексуальные отношения

В октябре 2016 года британский певец Робби Уильямс рассказал пошлую шутку об участницах Spice Girls и пребывании в группе Take That: «Мне повезло быть в Take That, а также в четырех из пяти участниц Spice Girls». После этого Уильямс извинился за то, что зашел слишком далеко.

Недавно в интервью изданию NME певец заявил, что его утверждение о сексе с четырьмя из пяти участниц группы Spice Girls – шутка. На самом деле, подчеркнул артист, спал он только с тремя «перчинками».

«Я сказал «четыре из пяти», потому что это было хорошей шуткой, – заявил Уильямс. – Если вы поднимете архивы, то станет ясно, сколько их было».

Британец не первый раз хвастается своими сексуальными похождениями. В сентябре вышла его биография, в которой исполнитель признался, как обманул журналистку ради секса, выдав себя за лидера группы Oasis Лиама Галлахера.

Фото: GETTY IMAGES