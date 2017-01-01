Робби Уильямс хочет представить Россию на Евровидении-2017

«Я обожаю Евровидение! – заявил Уильямс. – Это невероятно грандиозное и яркое шоу! Я хотел бы представить Россию на конкурсе в этом году. Знаю, что мой менеджер за кулисами уже схватился за голову, но я и в самом деле хотел бы этого. Давай, Россия, я знаю, что мы сможем победить!»

И какая разница, в каком контексте это сказал певец.

Фото: bestin.ua