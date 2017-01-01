Робби Уильямс хочет представить Россию на Евровидении-2017

Не прошло и дня после того, как стало известно, что СБУ Украины готовит документ о запрете Юлии Самойловой посещать нашу страну, а в эфире российского телевидения уже вышла передача «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Весь выпуск был посвящен ситуации с участницей конкурса от России. Конечно же, в студии все плакали, призывали пустить Юлию в Украину, уж простите, но всячески давили на жалость. И на десерт ведущий Андрей Малахов показал видеоинтервью с Робби Уильямсом, который изъявил желание поехать на Евровидение от России.
Смотрим с 44:53.
«Я обожаю Евровидение! – заявил Уильямс. – Это невероятно грандиозное и яркое шоу! Я хотел бы представить Россию на конкурсе в этом году. Знаю, что мой менеджер за кулисами уже схватился за голову, но я и в самом деле хотел бы этого. Давай, Россия, я знаю, что мы сможем победить!»
И какая разница, в каком контексте это сказал певец.
Фото: bestin.ua