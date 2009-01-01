Режиссёра Романа Полански обвинили в изнасиловании бывшей немецкой актрисы

Режиссёра Романа Полански, снявшего «Пианиста», «Призрака» и «Резню», повторно обвинили в изнасиловании, но на этот раз в 1972 году.

Заявление в прокуратуру швейцарского города Санкт-Галлена подала бывшая немецкая актриса Ренате Лангер. Она указала, что Полански насиловал её дважды: на курорте Гштад и на съёмках картины «Что?». Женщина отметила, что не рассказывала об инциденте до этого из-за того, что были живы её родители. По словам 61-летней бывшей актрисы, он совершил с ней действия сексуального характера, когда ей было 16 лет.

Дело должны передать на расследование в прокуратуру Бёрна, которая займётся расследованием: в Швейцарии дела о сексуальном насилии над детьми не имеют срока давности. Адвокат режиссёра и сам Полански отказались от комментариев.

Это уже второе обвинение в изнасиловании Романа Полански. В 1977 году суд Лос-Анджелеса признал режиссера виновным в сексуальной связи с 13-летней девушкой. Он признал свою вину и объяснил своё поведение алкогольным и наркотическим опьянениями.

Полански провёл в тюрьме 42 дня и заключил сделку со следствием. Он уехал в Европу, опасаясь повторных обвинений. В 2009 году режиссёра арестовали по требованию американских властей и на 4,5 года заключили под домашний арест. В итоге Министерство юстиций Швейцарии добилось для Полански свободы, но США всё ещё пытаются договориться об его экстрадиции.