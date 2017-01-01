Режиссер Гильермо Дель Торо рассказал о встрече с НЛО

Режиссёр «Хеллбоя» Гильермо Дель Торо в интервью The Hollywood Reporter заявил, что в молодости встречался с настоящим НЛО. По словам кинематографиста это его сильно напугало, к тому же Дель Торо сильно разочаровался в дизайне корабля.

"Это прозвучит как бред, но я видел НЛО, - вспоминает Дель Торо. - Он был ужасно спроектированный. Мы с приятелем решили тогда просто выпить, посмотреть на звёзды и поболтать у шоссе Гвадалахары. Мы были единственными на автостраде и тут увидели в темноте свет, который двигался очень быстро".

Режиссер подчеркнул, что они с другом не успели выпить пиво и были абсолютно трезвы. Увидев объект, они решили покричать и зажечь фары. После этого, по словам Дель Торо, источник света преодолел километр меньше, чем за секунду и приблизился к ним.

"Это была летающая тарелка, такой заезженный образ, - поделился режиссер. - С мигающими огнями. Это так грустно: я бы хотел сказать вам, что они не такие, какими вы их себе представляете. Но, к сожалению, они именно такие."

Сильно испугавшись, Дель Торо с другом запрыгнули в авто и попытались оторваться от источника света. Однако, прежде чем исчезнуть, какое-то время объект следовал за ними.

Помимо встречи с НЛО, кинематографист также рассказал о встрече с призраком, у которого был "очень грустный вздох".

Фото: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images (Дель Торо); IStock (графические элементы)