Режиссеры «Инфоголика»: «Работа в кино — это когда ночью ищешь дождевую конструкцию, чтобы через нее гадили голуби»

О том, как снять кино и при этом вложиться в бюджет в 100 000 долларов, о неактуальности выражения «это первое украинское», и почему, выбирая между «Логаном» и «Инфоголиком», стоит остановиться на втором — читайте в интервью с режиссерами Валентином Шпаковым и Владиславом Климчуком.
Хорошая новость: на подходе новое украинское кино. «Инфоголик» называется. Это творение ребят с НЛО TV совместно с Idea Production, студией «Мамахохотала» и «Кинокомпанией ММД». Даже не знаю, с чего начать: с того, что одним из актеров фильма был Павло Зибров или что одной из актрис была верблюдица (живая, а никакая не рисованная)?
Но, если коротко, «Инфоголик» – это украинская комедия, где рассказывается о неком Максиме, парне, который буквально «не отлипает» от экрана своего смартфона. Зависимость набирает серьезные обороты, и все новости, которые читает Максим в сети, начинают происходить в его жизни. Как он с этим справляется и чем все заканчивается, покажут в кинотеатре в начале марта.
Мы с Мусей решили, что пора уже убрать свой нос от монитора компьютера и экрана смартфона, и поговорить с режиссерами фильма — Валентином Шпаковым и Владиславом Климчуком. Поверите, или нет, но у нас получилось некоторое время общаться с живыми людьми, а не с их аккаунтами в соцсетях.
— Да, это дебют для всех, — говорит Влад Климчук. — У каждого были свои задачи. Вот я, например, снимал кино для того, чтобы расти. Да мы вместе все делали для этого. Раньше мы снимали сериал «Как закалялся стайл» для НЛО TV. Потом захотелось снять полную историю, которую можно донести зрителю за 1,5-2 часа в кинотеатре. В принципе, нужно снимать кино, чтобы развивать любой жанр игровых и документальных фильмов. Потому что сериалы в Украине достаточно развиты. И их много, а фильмов практически нет. Многие продакшены раньше сотрудничали с Россией. Сейчас это сотрудничество прекратилось, и наступил тот момент на телевидении, когда надо делать кино собственного производства. Поэтому мы хотели убедиться на собственном опыте, как это — снять полнометражный фильм от написания сценария и до проката.
— Сейчас пришло время поднимать украинский кинематограф, несмотря на сложности, — добавляет Валентин.
«Из собственного кармана мы тоже платили, но это не те суммы, когда надо продавать квартиры и машины »
— Один из самых главных вопросов съемочных команд — это бюджет. Откуда его брать и как избежать заморозки проекта?
— Мы потратили около 100 000 долларов с хвостиком, но этот хвостик еще собирали по кусочкам, — отвечает Валик. — Да, проекты замораживаются. Такая практика наблюдается, что любые добрые начинания у нас очень часто перерастают вкакое-то отмывание денег. Поэтому, когда мы обсуждали это кино, делали все в рамках запланированного бюджета. И, естественно, это первый опыт, где мы что-то не досмотрели, упустили, где-то больше потратили, чем нужно, потому вышли немного за рамки. Но так как за нами стоит очень мощная организация, удалось закрыть те «дыры», которые появились, и не надо было платить из собственного кармана. Хотя нет, и из собственного платили, но это не те суммы, когда надо продавать квартиры, машины, искать новых спонсоров.
И еще, кстати, некоторые вкладывают миллионы в фильм и еще пару миллионов в его промо. Для того чтобы он окупился, его надо подать. В нашем же случае этим занимается целая телегруппа — «Медиа Группа Украина», которая своими ресурсами (телеканалами, изданиями, пиар-службами) все это дело раскручивает.
— Помогало то, что мы коммуникабельные люди, у нас много друзей, — признался Влад. — Мы бесплатно получали крутые локации, договаривались с актерами, когда не было возможности оплатить переработки. Одна из главных локаций — офис — досталась нам на дружеских условиях. Да и вообще практически все масштабные локации давали нам по дружбе. И все они совпадали с тем, что было в сценарии. То есть мы не просто выходили из ситуации, а действительно снимали на «живых», игровых локациях.
«Это не голливудский блокбастер, а европейское атмосферное кино»
— У нас такой сценарий, на реализацию которого не нужно очень много денег, — продолжает Владислав. — Есть еще такая логика: чтобы окупиться в украинском прокате, надо снять кино до 200 000 долларов, иначе его уже не окупить. У нас нет мирового проката, есть только локальный зритель. Но в Украине нет такого количества кинотеатров и зрителей, готовых пойти на украинское кино. Поэтому, когда наш сценарий был написан и «осмечен», то все понимали, что это не голливудский блокбастер, а европейское атмосферное кино, в которое мы постарались максимально вложить и фантазию сценаристов, и максимально качественную реализацию, которую позволяет данный бюджет. То есть это не боевик, который можно снимать с кучей графики, а комедия, происходящая с нами в жизни: она живая, поэтому не подразумевает огромного бюджета.
— Для меня было сложно переварить весь кинопроцесс, — рассказывает Валик. — Я допустил большую ошибку. Весь звук писали на площадке, а позже стало понятно, что важная часть — это тот звук, который делается именно после съемок (тонировка). Это тот момент, который я внутренне не закладывал в дистанцию. Для меня была дистанция — «успеть все отснять». Тут же, когда мы все отсняли, оказалось, что это еще не конец.
— Для меня самым сложным моментом стало то, что мы все утвердили весной по факту, а съемки были уже летом, — дополняет Влад. — То есть очень короткий подготовительный период. Все отделы работали по максимуму и максимально круто справились с задачами. Сжатые сроки сплотили команду, слабакам там не было места. В принципе, все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, воспринимаются как задачи, которые нужно решить. Преодолевая, ты учишься и приобретаешь опыт. Не было чего-то, чего мы боялись. Но насчет тонировки... У нас было два актера африканского происхождения, и добиться от них правильного произношения на русском языке, затем сделать дубляж — задача со «звездочкой». Ведь ты не можешь требовать от них невозможного. В общем, было сложно. А знаешь, с кем было легко? Как ни странно, с верблюдицей.
«Когда нашу верблюдицу привезли на съемочную площадку, она была в диком шоке»
— Хвала Instagram, хвала Facebook! — восклицает Валик. — Мы долго не могли найти это животное. Я уже отчаялся и за пару дней до съемок просто выложил морду верблюда в Instagram, подписав: «Найдите верблюда». И его нашли! На самом деле животные у нас живут не в цирках, а под Киевом, оттуда их и привозят на выступление. Поэтому, когда нашу верблюдицу привезли на съемочную площадку, она была в диком шоке. Ладно еще цирковое представление, а тут ангар, съемки. Но потом свыклась. Мы постарались быть максимально толерантными.
— Что лично мне очень понравилось в данной ситуации, так это дрессировщики верблюдицы, которые были согласны выполнять любую задачу, — радуется Влад. — Они не говорили: «Нет, это невозможно», а говорили: «Давайте попробуем». Пробовали — и все получалось.
— Плевалась, но там с плевками отдельная история, — рассказывает Влад. — Я очень долго спорил с художниками-постановщиками — они хотели, чтобы верблюд плевался пеной, как в фильмах Эльдара Рязанова. Но это же выглядит неэстетично! И вообще, на самом деле верблюд в жизни плюется так, словно он чихает, это незаметно и тем более не смешно. Поэтому мы договорились с постановщиком сделать смесь из яичного белка (часть взбитая, часть оригинальная) и потом ею плевались.
— Мы еще при написании сценария ставили перед собой задачу: придумать что-то такое, что удивило бы зрителя, — объясняет Валик. — Во время съемок на меня произвело впечатление то, как делается снег. Мы поднимались на крышу здания, сыпали его оттуда — и он выглядел совсем как настоящий. В этой сцене также можно присмотреться к лавочке, где сидят герои: она покрыта изморозью. Еще мы делали и бросали снежки. Все искусственное снималось при 27-градусной жаре!
— Я писал пост в Facebook о том, что работа в кино — это работа, когда ты можешь ночью позвонить знакомому, который занимается спецэффектами, и попросить конструкцию, которая делает дождь, но чтобы через нее, например, гадили голуби, — говорит Влад. — У нас была такая сцена, когда сразу несколько голубей делают свое дело на главного героя. Поэтому постановщики установили конструкцию для дождя, но из нее пускали другую жидкость.
«Людям надоело грустить. Они хотят развлечений и эмоционального отдыха»
— Людям на самом деле нужно и интересно знать, что сейчас происходит вокруг кино, — считает Влад. — И у зрителей есть желание поддержать украинский кинематограф. Но возникает один момент. Когда человек приходит в кинотеатр и видит в сеансах «Правило боя» и «За шаг до победы» (обе картины об одном и том же), он думает: если в одном играет актер, который снимается в фильмах, номинированных на «Оскар», а в другом непонятно, как там все сложится, он выбирает иностранный фильм, чтобы не прогадать. В чем вообще задача украинского кинематографа? В том, чтобы не подводить ожидания зрителя, который заплатил за билет. Наш «Инфоголик» выходит в один день со «Львом» и «Логаном», и мы надеемся, что зритель выберет наш фильм, мы оправдаем его доверие, а он получит те эмоции, которые ожидает. То есть не выйдет разочарованным после просмотра. Людям надоело грустить, все хотят развлечений и эмоционального отдыха.
— Почему зритель среди других предложенных фильмов в марте должен выбрать для просмотра именно «Инфоголика»?
— Точно не потому, что это просто украинский фильм, а потому, что это очень атмосферное, качественное, хорошее кино, — сразу отвечает Влад. — Делать ставку на то, что «это украинский фильм, сходите» — уже неактуально. Никто не играет на том, что это первая украинская комедия. «Квартал» делал миллион первых украинских комедий. Любомир Левицкий сделал «Selfie-party». Вот этим «первое украинское» уже никого не удивишь. «Инфоголик» — это качественно, это круто. Это хорошее конкурентоспособное кино.
«Нам удалось „ненапряжно“ объяснить плохую сторону беспрерывного залипания в телефонах. С юмором и без нотаций»
— И плюс тема, — говорит Валик. — Ведь современный молодой человек придет на это кино и стопроцентно узнает себя в главном герое. Нам удалось «ненапряжно» объяснить плохую сторону беспрерывного залипания в телефонах. С юмором и без нотаций. Потому что на самом деле мы все инфоголики.
— «Инфоголик» — это первая попытка показать такую проблему с юмористической точки зрения и с такой романтической атмосферой, — продолжает Влад.
— Ну и с правильным выводом: нужно проводить время с близкими, а не каждую секунду быть на связи со всем миром, — утверждает Валик.
— Когда мы в студии начинали заниматься тонировкой, то со звукорежиссером во время перерывов постоянно были в телефонах, — признается Валик. — В итоге звукорежиссер так «перегрелся» (и на фоне работы, и видя весь фильм), что спустя время пришел с обыкновенным телефоном и сказал, что просто не выдержал. Если взрослый человек поступил таким образом — значит, эта картина может повлиять на кого-то еще?