Режиссеры «Инфоголика»: «Работа в кино — это когда ночью ищешь дождевую конструкцию, чтобы через нее гадили голуби»

Хорошая новость: на подходе новое украинское кино. «Инфоголик» называется. Это творение ребят с НЛО TV совместно с Idea Production, студией «Мамахохотала» и «Кинокомпанией ММД». Даже не знаю, с чего начать: с того, что одним из актеров фильма был Павло Зибров или что одной из актрис была верблюдица (живая, а никакая не рисованная)?

Но, если коротко, «Инфоголик» – это украинская комедия, где рассказывается о неком Максиме, парне, который буквально «не отлипает» от экрана своего смартфона. Зависимость набирает серьезные обороты, и все новости, которые читает Максим в сети, начинают происходить в его жизни. Как он с этим справляется и чем все заканчивается, покажут в кинотеатре в начале марта.

Мы с Мусей решили, что пора уже убрать свой нос от монитора компьютера и экрана смартфона, и поговорить с режиссерами фильма — Валентином Шпаковым и Владиславом Климчуком. Поверите, или нет, но у нас получилось некоторое время общаться с живыми людьми, а не с их аккаунтами в соцсетях.