Режиссера фильма «Иней» обвинили в сексуальных домогательствах

Картина «Иней» совместного производства Литвы, Франции, Польши и Украины является первым международным кинопроектом о событиях на Донбассе. Военную журналистку в фильме играет французская актриса и певица Ванесса Паради.
Вот только режиссер картины Шарунас Бартас угодил в неприятный скандал: сразу две женщины обвиняют литовца в сексуальных домогательствах. Сначала 25-летняя актриса Юлия Степонайтите рассказала об инциденте, который произошел с ней пять лет назад. По ее словам, Бартас заставил девушку раздеться и прикасался к ней вопреки ее воле. Степонайтите сообщила, что на тот момент это был ее первый сексуальный опыт.
Второе обвинение против режиссера выдвинула художник-постановщик Пауле Бокулайте, работавшая с Шарунасом над фильмом «Покой нам только снится». Съемки проходили в удаленной деревне, в полузаброшенном доме. После того как Пауле отвергла агрессивные домогательства Бартаса, по словам кинематографистки, он бросил в нее скамейку и телевизор. Об инциденте она тут же заявила в полицию, но случай классифицировали как «хулиганство» и Бартас заплатил только штраф в 150 литов (около 1200 гривен).
Из-за отказа комментировать обвинения власти Вильнюса потребовали у компании Бартаса Kinema выехать из офиса, который режиссер арендует на льготных условиях у города.