Режиссера фильма «Иней» обвинили в сексуальных домогательствах

Второе обвинение против режиссера выдвинула художник-постановщик Пауле Бокулайте, работавшая с Шарунасом над фильмом «Покой нам только снится». Съемки проходили в удаленной деревне, в полузаброшенном доме. После того как Пауле отвергла агрессивные домогательства Бартаса, по словам кинематографистки, он бросил в нее скамейку и телевизор. Об инциденте она тут же заявила в полицию, но случай классифицировали как «хулиганство» и Бартас заплатил только штраф в 150 литов (около 1200 гривен).

Из-за отказа комментировать обвинения власти Вильнюса потребовали у компании Бартаса Kinema выехать из офиса, который режиссер арендует на льготных условиях у города.