Режиссер Семен Горов во второй раз стал дедушкой

Во время съемок сериала «Суббота» режиссер Семен Горов стал дедушкой, передает пресс-служба телеканала «1+1». Его дочь Анастасия родила ему уже второго внука и назвала сына греческим именем Эней.

«Мне позвонила дочь и рассказала, что в нашей семье родился новый герой, – рассказал Горов. – Я, конечно, очень обрадовался, а после смены отпраздновал вместе со всей дружной съемочной командой. Я уверен, что мои внуки будут заниматься творческой профессией, будут ли режиссерами – не могу пока сказать. Признаюсь, что хотел бы проводить с ними больше времени».

Семейная 16-серийная комедия «Суббота» расскажет зрителям о приключениях обычной (на первый взгляд) семьи со средним достатком и стандартными отношениями. Премьера состоится 25 сентября в 21:00 на телеканале «1+1».

