Рецензию на новый альбом Дорна выпустили в виде статистики из зоны АТО

Друзья, сегодня, 14 апреля, состоялся релиз нового альбома Ивана Дорна «Open the Dorn». Но, как вы поняли, многие еще под впечатлением от недавнего скандала по поводу интервью Дорна. Совпадение? Не стану отвечать на этот вопрос.

Таким образом редакция Karabas Live решила по-своему подойти к рецензированию альбома певца.

«Мы решили вместо рецензии на альбом «Open the Dorn» в день его выхода немного рассказать о «ссоре» братьев и «оттепели», чтобы и некоторые поклонники артиста, которые, возможно, разделяют его мнение, имели более полное представление о том, что происходит в Украине», – говорится в статье.

Ну а вот, собственно, часть самой рецензии: