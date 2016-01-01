Рэперу L’One СБУ запретила въезд в Украину

Ряды запрещенных в Украине артистов пополнил репер L'One лейбла скандального Тимати. Левану Горозии (он же L'ONE) запретили въезд в нашу страну на три года. Об этом сообщил Владимир Парасюк на своей страничке в Facebook, добавив соответствующий документ.

«Стоп российской пропаганде! Гражданину Российской федерации Горозии Левану Эмзаровичу («L'One») вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года.

Никто не имеет права незаконно посещать Украинский Крым, а тем более, если речь идет о адептах «русского мира».

И о музыке. Вывод здесь простой: L'One не имеет никакого отношения к искусству. Тема закрыта!», - написал Парасюк.