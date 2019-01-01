Рэпер снял эротический клип с намеком на Меланию Трамп

«Нравится вам это или нет, но она первая леди, а это Белый дом. Изображать ее в таком образе неуважительно и отвратительно. Подобные пошлые нападки из-за политики только усиливают разобщенность нашего общества. Это нужно прекратить», – отреагировала на ролик Стефани Гришэм, пресс-секретарь Мелании Трамп.

Между тем, в ролике T.I. досталось не только чете Трампов, но и коллеге рэпера Канье Уэсту. Подпись под роликом гласит: «Дорогой 45-й, я не Канье». Имеется в виду теплая встреча Уэста с Трампом, во время которой они упражнялись в комплиментах и показывали, какие они друзьях. Тем самым T.I. дал понять президенту, что не намерен вступать в клуб его поклонников.

Посмотреть ролик можно вот тут.