ТЕЛЕКРИТИКА

Рэпер с бабушкой исполнил трек в эфире BBC

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Радиостанция BBC Radio 1 на своем канале в YouTube опубликовала видео эфира, в котором рэпер под псевдонимом BIG SHAQ, он же британский комик Майкл Дапаа (Michael Dapaah), исполнил кавер-версию трека Man's no hot вместе со старушкой по имени Нанна Мо (Nanna Moe).

На видео Дапаа читает куплеты своей песни вместе с бойкой бабулей Мо. Правда, женщина не всегда поспевает за рэпером и немного запуталась в сложном припеве.

Трек Man's no hot в исполнении BIG SHAQ стал вирусным и за месяц набрал более 66 миллионов просмотров.

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