Рэпер с бабушкой исполнил трек в эфире BBC

Радиостанция BBC Radio 1 на своем канале в YouTube опубликовала видео эфира, в котором рэпер под псевдонимом BIG SHAQ, он же британский комик Майкл Дапаа (Michael Dapaah), исполнил кавер-версию трека Man's no hot вместе со старушкой по имени Нанна Мо (Nanna Moe).
На видео Дапаа читает куплеты своей песни вместе с бойкой бабулей Мо. Правда, женщина не всегда поспевает за рэпером и немного запуталась в сложном припеве.
Трек Man's no hot в исполнении BIG SHAQ стал вирусным и за месяц набрал более 66 миллионов просмотров.