Рэпер с бабушкой исполнил трек в эфире BBC

На видео Дапаа читает куплеты своей песни вместе с бойкой бабулей Мо. Правда, женщина не всегда поспевает за рэпером и немного запуталась в сложном припеве.

Трек Man's no hot в исполнении BIG SHAQ стал вирусным и за месяц набрал более 66 миллионов просмотров.