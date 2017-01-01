Рэпер Dizaster и восемь тысяч человек: в Киеве выступил Oxxxymiron

Во время выступления американец повязал на голову желто-голубую бандану. «На сцене американский араб и русский еврей, – сказал Оксимирон. – Хорошо и важно, что это произошло именно в Киеве. Вы меня поняли». Кроме того, позже к ним присоединился Tierstar – босс немецкой баттл-лиги Rap am Mittwoch.
Рэп-баттл между Дизастером и Оксимироном прошел в октябре 2017 года в Лос-Анджелесе на американской площадке King of the Dot. Это был дружественный поединок, который не предполагал победителя, однако в конце словесного соревнования американец признал победу русского исполнителя.
По словам Оксимирона, на концерт в киевский Дворец спорта пришли более 8000 человек. По словам побывавших на выступлении зрителей, на мероприятии творилось полное сумасшествие, даже были обмороки.
Это не первое выступление рэпера в Украине. Пользователи в сети нашли отзывы о концерте Оксимирона четырехлетней давности – тогда рэпер выступал на разогреве у группы The Prodigy.
«И вдруг (хотя это и было объявлено заранее) на сцену вышел Oxxxymiron в компании сэмплера или, лучше сказать, диджея и парня в маске, – написал очевидец. – Когда Oxxxymiron начал читать, его тексты заглушил рев и ропот публики. Я впервые в жизни видел, как кого-то так подлинно освистали. Зал тыкал в сторону сцены неприличные жесты, орошая рэпера бранью и прочими нелестными эпитетами».
Также, по словам журналистов, прессе было отказано в аккредитации на концерт Оксимирона 16 декабря, причем не только на киевское шоу, но и на весь тур.