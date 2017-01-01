Рэпер Dizaster и восемь тысяч человек: в Киеве выступил Oxxxymiron

Во время выступления американец повязал на голову желто-голубую бандану. «На сцене американский араб и русский еврей, – сказал Оксимирон. – Хорошо и важно, что это произошло именно в Киеве. Вы меня поняли». Кроме того, позже к ним присоединился Tierstar – босс немецкой баттл-лиги Rap am Mittwoch.

Рэп-баттл между Дизастером и Оксимироном прошел в октябре 2017 года в Лос-Анджелесе на американской площадке King of the Dot. Это был дружественный поединок, который не предполагал победителя, однако в конце словесного соревнования американец признал победу русского исполнителя.

По словам Оксимирона, на концерт в киевский Дворец спорта пришли более 8000 человек. По словам побывавших на выступлении зрителей, на мероприятии творилось полное сумасшествие, даже были обмороки.